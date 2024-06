Starfield: Shattered Space è ufficiale (e arriva presto)

Con un trailer che ha un po' la vocazione da orrore cosmico, durante l'Xbox Games Showcase è stato presentato il DLC di espansione di Starfield, che permetterà di vivere nuove avventure in compagnia del titolo spaziale di Bethesda Game Studios.

Tra basi inquietanti, pianeti ostili e creature per niente accoglienti, sembra che l'azione e i combattimenti siano decisamente al centro della scena. Il titolo sarà Starfield: Shattered Space, con l'uscita su PC e Xbox Series X|S attesa già per quest'anno.

Di seguito, il trailer di presentazione del DLC.

Ci sono anche delle novità in arrivo già da oggi, con nuove location, nuovi equipaggiamenti, nuove taglie e nuovi contenuti custom per personalizzare l'esperienza, tra quelli ufficiali e quelli creati dai giocatori.

La sensazione, come già detto lo scorso anno, che Starfield avesse bisogno di più tempo per realizzare la sua visione, con queste ennesime aggiunte arrivate via via, non fa che farsi più forte. Da amanti dei giochi Bethesda, non possiamo che sperare che continui a migliorare per affermarsi come un gioco da ricordare, come sono stati The Elder Scrolls e i Fallout prima di lui.

