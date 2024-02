Star Wars, Respawn potrebbe essere al lavoro su un gioco sui Mandaloriani

Negli ultimi tempi si sono rincorse le voci secondo cui un gioco di Star Wars basato sulla storia dei Mandaloriani sarebbe in lavorazione presso lo sviluppatore Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts.

Dopo Knights of the Old Republic (trovate il capitolo originale su Amazon) e l'ottima serie di Star Wars: Jedi, i fan ne vogliono ancora.

Del resto, mesi fa l'UI Technical Designer di EA Dice aveva condiviso con i fan alcuni "screenshot" per un possibile gioco di The Mandalorian, e il risultato non era per niente male.

Ora, come riportato anche da GamingBible, qualcosa potrebbe stare muovendosi nella giusta direzione.

La storia dei Mandaloriani è del resto una delle più intriganti dell'universo di Star Wars: un clan di guerrieri cacciatori di taglie provenienti dal pianeta Mandalore che vivono secondo un rigido codice all'interno del credo e che sfoggiano le iconiche armature rese famose nel mondo della cultura pop dall'iconico Boba Fett.

Il mese scorso è stato annunciato l'arrivo di un film sui Mandaloriani che avrà come protagonisti Din Djarin e Grogu (ossia Baby Yoda) della serie Disney Plus.

Un recente annuncio di lavoro di Respawn Entertainment, sviluppatore di Titanfall 2, Star Wars: Jedi e Apex Legends, ha generato un grande interesse, visto che si parla di un nuovo FPS basato su Unreal Engine 5.

«In collaborazione con Lucasfilm, lo Star Wars FPS Team sta sviluppando un nuovo FPS AAA nella galassia di Star Wars. Ispirato a titoli classici come Dark Forces e Jedi Knight: Dark Forces 2, il nostro gioco single-player incentrato sulla storia viene sviluppato da zero sfruttando la potenza dell'Unreal Engine 5», si legge nell'annuncio di lavoro in questione.

«Stiamo combinando questa ispirazione e questa tecnologia con il pedigree di Respawn per la realizzazione dei migliori sparatutto della categoria per offrire un'esperienza nuova di zecca che i nostri giocatori ameranno».

Naturalmente è bene tenere presente che il nome del gioco non è stato menzionato, ma considerando le recenti voci che circolano sui social, non ci vuole molto a fare due più due: la prospettiva di un gioco sui Mandaloriani potrebbe infatti diventare realtà.

Speriamo che tutto ciò venga confermato da EA o Respawn Entertainment già a partire da quest'anno.

Nel frattempo, gli appassionati si stanno preparando a Star Wars Outlaws, che male non sembra.

Ma non solo: qualcuno ha dato vita a un horror fan-made basato proprio sulla saga di Star Wars, davvero terrificante.