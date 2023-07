Un designer di EA "crea" il gioco di The Mandalorian (ed è un sogno)

Se state ancora rimpiangendo la cancellazione di Star Wars 1313 e continuate a immaginare come sarebbe interpretare un Mandaloriano nei videogiochi, sappiate da oggi che c'è almeno un designer di Electronic Arts che la pensa esattamente come voi.

Gav, UI Designer presso EA DICE, ha infatti condiviso con i suoi follower alcuni intriganti screenshot fan made per mostrare come potrebbe essere un videogioco ufficiale di The Mandalorian, la fortunata serie di Star Wars con protagonista Pedro Pascal (trovate tanti gadget dedicati su Amazon).

Gli screenshot in questione ci mostrano una possibile sequenza di gioco, alcuni menù con le interfacce e perfino la possibilità di sostituire il nostro iconico elmo.

Il risultato appare semplicemente meraviglioso e sembra essere davvero il gioco che molti fan di Star Wars stanno sognando da tempo: potete vederli in azione nel post che vi allegheremo di seguito (via GamesRadar+).

THE MANDALORIAN | WAY OF THE WARRIOR



Back at it again making mockups for games that don't exist. Here's some UX/UI art & design practice I've been doing in recent days.



🧵For more info pic.twitter.com/0IriH8hvCf — Gav (@GavMakesGames) July 17, 2023

L'ipotetico gioco è stato intitolato "The Mandalorian: Way of the Warrior" e, qualora ci fosse qualche dubbio, ovviamente non esiste: si tratta infatti solo di un'idea realizzata dal designer per passare il tempo ed esercitarsi, cogliendo l'occasione per immaginare come potrebbe essere l'adattamento videoludico ideale.

Un risultato che ha entusiasmato fin da subito la community, che ha fatto fin da subito i complimenti a Gav per l'ottimo lavoro e ha iniziato a sperare che un titolo simile possa diventare un giorno realtà.

Del resto, l'idea di interpretare un cacciatore di taglie con un'armatura Beskar nella vasta galassia di Star Wars non può che essere un concept perfetto per un videogioco ambizioso: non possiamo che incrociare le dita e augurarci che qualche sviluppatore decida di realizzarla per davvero.

Per il momento, toccherà "accontentarsi" dell'ambizioso Star Wars Outlaws di Ubisoft, che promette un'ampia libertà di giocatori e tantissimi pianeti da esplorare realizzati a mano.

Per chi è invece alla ricerca di un'avventura più classica, può rivolgersi sempre alle produzioni di Electronic Arts con la saga di Star Wars Jedi: pare che Respawn sia già al lavoro su un sequel dell'ottimo Survivor.