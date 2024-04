Star Wars KOTOR Remake forse non è più un'esclusiva PS5

Lo stato dei lavori sul remake di Star Wars Knights of the Old Republic è ancora oggi avvolto nel mistero, ma se c'è qualcosa che sappiamo con certezza è che la sua produzione è stata particolarmente complicata.

Annunciato come esclusiva PS5 nell'ormai lontano 2021, il remake di Star Wars KOTOR (trovate il capitolo originale su Amazon) ha affrontato diversi problemi, cambiando a un certo perfino team di sviluppo e passando in mano a Saber Interactive.

Dopo la separazione da Embracer, il team di sviluppo ha chiarito che Star Wars KOTOR Remake «è vivo e vegeto», ribadendo con forza che c'è tutta l'intenzione di realizzare un prodotto che soddisfi le aspettative dei fan.

Ma potrebbe esserci una novità importante per la sua uscita: secondo quanto segnalato dal giornalista e insider Jeff Grubb, pare infatti che Sony avrebbe deciso di non supportare più il progetto, rinunciando di fatto all'esclusività PS5.

In un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, spiega che è per questo motivo che in passato sosteneva che Star Wars KOTOR Remake poteva addirittura essere stato cancellato, salvo poi ovviamente essere smentito dagli stessi sviluppatori:

«Da quello che ho capito, Sony non vuole averci più nulla a che fare, motivo per cui pensavo che fosse morto. Ma ovviamente Saber sembra ancora molto determinata. E ho molta fiducia in Saber».

Grubb ricorda che Star Wars KOTOR Remake doveva essere pubblicato direttamente dalla stessa Sony, ma da quello che segnala le cose sembrerebbero essere cambiate negli ultimi mesi, probabilmente a causa della crescente incertezza all'interno di Embracer Group, che ha poi portato alla separazione di Saber dalla holding svedese.

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali comunicati ufficiali dalla stessa Saber o da Sony: se il tutto dovesse essere confermato, Star Wars KOTOR Remake potrebbe uscire anche su console esterne a PS5, come ovviamente Xbox Series X|S.