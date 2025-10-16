Il mondo dei videogiochi attende da anni notizie concrete su Star Wars: Eclipse, l'ambizioso progetto di Quantic Dream annunciato nel 2021 e da allora avvolto nel mistmistero. Dopo mesi di silenzio, lo studio francese ha finalmente rotto gli indugi con un aggiornamento che, pur breve, conferma la continuità dello sviluppo e rivela sorprendentemente l'esistenza di un secondo titolo completamente diverso. La conferma arriva direttamente dal fondatore David Cage, che in un post intitolato "Scrivere un nuovo capitolo" delinea la nuova direzione creativa dello studio.

La crescita di Quantic Dream negli ultimi anni è stata notevole: dal 2018 l'organico è raddoppiato e nel frattempo è stata inaugurata una nuova sede a Montreal. Questa espansione ha permesso allo studio di abbandonare la tradizionale formula del progetto unico per abbracciare una strategia più ambiziosa. Accanto al titolo ambientato nell'universo di Star Wars, diversi team stanno lavorando a un'esperienza multiplayer competitiva che rappresenta una svolta radicale per la compagnia.

"Questo nuovo titolo potrebbe sorprendere i nostri fan perché è molto diverso da quello che abbiamo fatto finora", ha dichiarato Cage. Lo sviluppatore francese, noto per titoli narrativi e cinematografici come Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human su PlayStation 3 e successive generazioni, si sta dunque avventurando in territori inesplorati. Per chi conosce lo studio, l'idea di un gioco multiplayer competitivo suona infatti come un cambiamento di paradigma.

Prendere rischi e sfidare l'impossibile fa parte del nostro DNA

Cage ha ammesso candidamente che lo studio "non ha esperienza in questo genere" e che ha "tutto da dimostrare". Tuttavia, ha sottolineato come correre rischi, sfidarsi, esplorare nuovi modi di giocare e raccontare storie sia sempre stato parte integrante dell'identità di Quantic Dream. La nuova esperienza multiplayer nasce dallo stesso spirito di curiosità e creatività che ha caratterizzato le precedenti produzioni, anche se si discosterà notevolmente dal tradizionale approccio narrativo dello studio.

Quanto a Star Wars: Eclipse, Cage ha confermato che lo sviluppo procede e che presto ci saranno ulteriori novità da condividere. Non si tratta di informazioni particolarmente dettagliate, ma rappresentano comunque un segnale positivo dopo un lungo periodo di incertezza. Nel 2023 lo sviluppo era stato descritto come "in fase di preparazione", mentre all'inizio di quest'anno il CEO Guillaume de Fondaumière aveva già rassicurato che il progetto continuava "a pieno ritmo" nonostante i tagli operati dall'editore NetEase.