Arriva l’ennesima delusione per i fan di Star Wars Battlefront. A quanto pare, il tanto agognato Battlefront 3 è ormai da considerarsi fuori discussione.

In un periodo già tormentato per Electronic Arts, tra ondate di licenziamenti e cancellazioni dolorose come quella del gioco dedicato a Black Panther, a quanto pare non è finita qui.

La notizia emerge tra le righe di un report pubblicato da IGN US, in cui si riporta un’email interna inviata da Laura Miele, presidente di EA Entertainment, che definisce la nuova strategia del publisher: concentrare gli sforzi su un numero ristretto di franchise.

I nomi citati? Battlefield, The Sims, Skate e Apex Legends. A questi si aggiungono solo alcuni progetti ancora attivi come Iron Man di Motive, il terzo capitolo della saga Star Wars Jedi di Respawn e il prossimo Mass Effect di BioWare.

Insomma, niente Battlefront, né ora né probabilmente mai più, almeno sotto la bandiera EA. Una notizia che, per molti fan, rappresenta la pietra tombale su un progetto che era già in bilico da anni (il precedente lo trovate su Amazon).

Nel subreddit dedicato a Star Wars Battlefront, il tono dominante è di disillusione. Un utente scrive senza mezzi termini: «BF3 è fuori discussione ora», mentre un altro rincara: «Non posso credere che EA abbia rovinato una delle IP più grandi di sempre.»

C’è anche chi, con un pizzico di cinismo, sottolinea come l’idea di un terzo capitolo fosse già improbabile: «Spero sempre, ma davvero qualcuno pensava che avrebbero fatto un nuovo Battlefront?»

Tuttavia, non mancano voci più ottimiste: c’è chi spera che l’abbandono da parte di EA possa liberare il franchise, permettendo magari a un altro studio – più motivato e in sintonia con i fan – di stringere un nuovo accordo con Lucasfilm Games.

Un utente commenta: “Questa è una buona notizia. EA non possiede Battlefront. Lasciamo che un altro studio, migliore, si faccia avanti.”

Il problema, forse, non era Battlefront. Il problema era (ed è) un publisher che non ha mai creduto fino in fondo in ciò che aveva tra le mani, preferendo monetizzare, tagliare e infine accantonare.

I fan, nel frattempo, si accontentano di essere tornati su Battlefront 2, gioco che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza.