Star Wars Battlefront II si sta prendendo la sua rivincita

Star Wars Battlefront II è tornato a essere sorprendentemente uno dei videogiochi del momento: i fan di Guerre Stellari stanno riscoprendo in massa lo sparatutto multiplayer di EA e DICE, che non è mai stato così popolare fin dal suo lancio.

Come segnalato da TweakTown, Battlefront II ha raggiunto nelle scorse ore ben 12.384 giocatori in contemporanea su Steam: un record per lo sparatutto multiplayer, che sta dunque vivendo una seconda giovinezza.

Il titolo sviluppato da DICE è diventato inoltre uno dei videogiochi più venduti su PS4, ma posso confermarvi che attualmente è anche uno dei titoli più scaricati negli ultimi giorni attraverso Xbox Game Pass Ultimate.

Un fenomeno decisamente sorprendente, se ricordiamo che non è stato esattamente un titolo accolto con favore sul mercato: ricorderete infatti le controversie sulle microtransazioni aggressive, oltre alla decisione di Electronic Arts di puntare su videogiochi in single player per l'universo di Star Wars (come Jedi Survivor, che trovate su Amazon).

Ma cos'è successo per far scatenare questa vera e propria "febbre" da Star Wars Battlefront II? Tutto è iniziato dal 4 maggio, giornata celebrata come lo "Star Wars Day" dai fan, che hanno individuato nello sparatutto multiplayer il titolo perfetto per celebrare la saga.

Un ulteriore aiuto è arrivato dalla serie TV Andor, la cui eccellente qualità ha riacceso in molti giocatori quella "fiamma" che li ha portati a cercare un'esperienza che permettesse di vivere battaglie epiche nell'universo di Star Wars anche nei videogiochi.

Come se tutto ciò non bastasse, anche Fortnite si è recentemente aggiornato con un evento a tema Star Wars, che sta attirando tantissimi curiosi che adesso hanno sempre più voglia di nuove produzioni a tema.

Abbiamo visto dunque tutta una serie di curiose coincidenze, unite al fatto che oggi Battlefront II non è più quel titolo rilasciato al lancio, ma un ottimo sparatutto online per gli amanti della saga, che adesso sta venendo riscoperto anche da quegli utenti che lo avevano ignorato al lancio.

È probabile che Electronic Arts stia osservando con attenzione questo fenomeno: chissà che questo non possa riaccendere le speranze per un terzo capitolo, già programmato diversi anni fa prima che il publisher cancellasse il progetto.

Il successo ottenuto da Battlefront II non può essere ignorato, dato che il titolo multiplayer sta diventando sempre di più il videogioco di riferimento per gli amanti di Guerre Stellari: staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.