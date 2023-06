SSD Seagate Firecuda di The Mandalorian per PC e PS5 quasi a metà prezzo! 48% di sconto!

In un universo in cui la velocità e le prestazioni sono tutto, è fondamentale dotarsi di un'unità SSD all'altezza. Se siete appassionati di Star Wars e desiderate un dispositivo che unisca qualità tecnica e design unico, abbiamo una notizia strepitosa per voi: l'SSD Seagate Firecuda Beskar Ingot è ora disponibile su Amazon a un prezzo da non perdere!

Solitamente, l'SSD Seagate Firecuda Beskar Ingot da 1 TB viene proposto a 229€, ma oggi potete averlo a soli 118,93€, con uno sconto del 48%, per un risparmio reale di 110€. Si tratta di un'occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

L'SSD Seagate FireCuda Beskar Ingot Special Edition è un vero e proprio pezzo da collezione, che ogni fan di Star Wars non può permettersi di perdere. Si ispira a un lingotto di beskar mandaloriano, riportando persino il sigillo imperiale, un tocco davvero unico per tutti gli appassionati di The Mandalorian.

Ma non lasciatevi ingannare dal suo design accattivante: l'SSD Seagate FireCuda Beskar Ingot non è solo bello da vedere, ma offre anche prestazioni di alto livello, con velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 7.300/6.000 MB/s.

Il dissipatore di calore a basso profilo, progettato appositamente da EKWB e Seagate, riduce al minimo il thermal throttling, permettendo al vostro sistema di mantenere le prestazioni di picco più a lungo. L'SSD ha anche un valore MTBF fino a 1,8 milioni di ore e fino a 1.275 TB totali scritti (TBW), assicurando una resistenza a lungo termine.

Il design elegante e a basso profilo del dissipatore di calore offre inoltre una grande flessibilità di configurazione e upgrade, rendendo l'SSD facile da installare sia su PC che su PS5.

