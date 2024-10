Square sta per "uccidere" un suo JRPG

Square Enix ha recentemente annunciato la chiusura della versione globale di Romancing SaGa Re;Universe, popolare gioco di ruolo mobile free-to-play, programmata per il 1° dicembre 2024.

Mentre la saga sta per tornare in auge con Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, remake del gioco del 1993 in uscita il 24 ottobre (che trovate su Amazon), arrivano brutte notizie.

Advertisement

Questo segna la fine di un’avventura iniziata oltre quattro anni fa, quando il titolo ha debuttato su iOS e Android (via RPG Site).

Nonostante il lungo ciclo di vita, la decisione non influenzerà la versione giapponese del gioco, che continuerà a essere disponibile e supportata.

Questa chiusura si inserisce in un trend crescente da parte di Square Enix, che ha già interrotto il servizio di altri titoli mobile globali, come Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, oltre a Final Fantasy Brave Exvius.

Come accade spesso in questi casi, le vendite di oggetti in-game acquistabili con valuta reale sono state bloccate con largo anticipo rispetto alla data di chiusura.

Questo per garantire che i giocatori non continuino a investire in un titolo destinato a cessare di esistere.

La chiusura di Romancing SaGa Re;Universe ha inevitabilmente creato una certa delusione tra i fan più appassionati, molti dei quali hanno investito non solo denaro, ma soprattutto tempo e dedizione nel migliorare i loro personaggi e completare le sfide del gioco.

La versione globale di Romancing SaGa Re;Universe è stata lanciata il 25 giugno 2020, ed è riuscita a mantenere una base solida di giocatori per tutto questo tempo, grazie anche a eventi periodici, aggiornamenti e contenuti aggiuntivi che hanno mantenuto alta l’attenzione sul gioco.

I fan che vogliono giocare prima della chiusura possono ancora scaricarlo sia dall’App Store per iOS che da Google Play per Android, ma è evidente che la sua fine si sta avvicinando rapidamente.

L’annuncio, purtroppo, rappresenta un ulteriore esempio della volatilità del mercato mobile, in cui anche i titoli sostenuti da grandi publisher come Square Enix possono vedere la fine in tempi relativamente brevi.

La chiusura di Romancing SaGa Re;Universe rappresenta quindi secondo me l'ennesimo segnale della precarietà del mercato dei giochi mobile free-to-play.

Parlando invece di cose più piacevoli, chi aspetta Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sappia che da ora è possibile scaricare una demo gratuita del gioco.