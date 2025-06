Secondo un nuovo report emerso in rete, Red Dead Redemption 2 sarebbe pronto a fare il suo debutto su Nintendo Switch 2, accompagnato da un aggiornamento tecnico dedicato anche a Xbox Series X|S e PlayStation 5.

L’indiscrezione proviene dal noto content creator YouTube Nate the Hate, che ha anticipato l’arrivo della nuova edizione del capolavoro western di Rockstar Games previsto per la seconda metà del 2025, presumibilmente tra l’estate e l’autunno.

Pubblicato originariamente nel 2018 su PS4 e Xbox One, Red Dead Redemption 2 (che trovate su Amazon) è considerato da molti uno dei giochi più imponenti e raffinati della scorsa generazione.

Nonostante sia giocabile su console di nuova generazione grazie alla retrocompatibilità, finora non ha mai ricevuto un aggiornamento ufficiale che ne sfruttasse pienamente le potenzialità hardware moderne.

Secondo Nate e non solo, questa situazione potrebbe cambiare presto, con una versione aggiornata che migliorerebbe prestazioni, risoluzione e forse anche qualche aspetto grafico, arrivando in contemporanea su tutte le piattaforme, Switch 2 inclusa.

Questa voce acquista ulteriore credibilità considerando le recenti dichiarazioni del CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, che si è detto “un grande sostenitore” della nuova console Nintendo, pur senza rilasciare conferme sui titoli Rockstar in arrivo.

Tuttavia, il precedente lancio del primo Red Dead Redemption su Switch e PS4 nel 2023 dimostra che l’editore è disposto a riportare i suoi titoli storici su piattaforme diverse, ampliando il pubblico potenziale.

Inoltre, la notizia si inserisce in un contesto più ampio che vede Rockstar e Take-Two sempre più coinvolte nel riportare in vita alcuni dei loro titoli di punta: è infatti ancora in sospeso un possibile remaster di Grand Theft Auto 4 per le console moderne, mentre GTA 6 è atteso nel 2025.

Per ora, però, resta da vedere se Red Dead Redemption 2 potrà davvero cavalcare verso l’orizzonte di Switch 2. Ma se il report verrà confermato, si tratterebbe di un’aggiunta monumentale alla libreria della nuova console Nintendo.