Split Fiction sembra molto più ambizioso del previsto, dal nuovo gameplay trailer

Hazelight Studios, il team guidato dall'istrionico Josef Fares, ha mostrato per la prima volta il nuovo progetto, Split Fiction, che di recente si è mostrato nuovamente con un trailer di gameplay inedito.

La prima volta che lo abbiamo visto è stato ai The Game Awards 2024, in cui Fares ha presentato al pubblico la prossima creazione del suo team. L'aveva descritta precisamente così: «Niente lootbox, niente microtransazioni, niente stronzate. Questo gioco è per chi ama divertirsi insieme senza distrazioni inutili.»

E ora, dopo il trailer di reveal, sempre Josef Fares ci guida in un nuovo approfondimento video.

Stando a quanto si vede dal filmato che trovate poco più sotto, sembra che Split Fiction voglia fare qualcosa di molto più ambizioso rispetto a It Takes Two, che già aveva sperimentato moltissimo con le soluzioni di gameplay.

Dal trailer, infatti, è evidente capire come Split Fiction non voglia seguire una progressione lineare, ma offrire anche avventure secondarie che porteranno i giocatori in mondi e situazioni completamente diverse rispetto a quelli della storia principale.

Nel video, accompagnato dalla voce dello stesso Fares, viene mostrato come queste "storie secondarie" siano accessibili attraverso portali disseminati nei livelli principali.

«Una volta entrati, vi ritroverete in un nuovo mondo», spiega il game director

Tra le ambientazioni mostrate spiccano un deserto ispirato alle Mille e una Notte, una stazione spaziale in rovina, un’area desertica in cui i protagonisti, Mio e Zoe, cavalcano una creatura chiamata sandfish, e una sequenza in cui i due sfrecciano sugli sci d'acqua inseguendo un treno sospeso su un oceano cristallino. Il trailer mostra anche sezioni a scorrimento laterale in 2D, suggerendo una forte varietà nelle meccaniche di gioco.

Sembra esserci quindi la volontà di espandere le modalità di esplorazione, in una maniera che ricorda quasi quella dei grandi platform 3D. Questo non può che farci ben sperare riguardo al qualità finale del progetto.

Nell'attesa, assicuratevi che Split Fiction giri a dovere sui vostri PC: ecco i requisiti minimi e raccomandati.