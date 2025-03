C'è un difficilissimo livello segreto di Split Fiction con sorpresa finale

L'incredibile sfida nascosta in Split Fiction ha finalmente trovato i suoi campioni. Il livello segreto "Laser Hell", considerato quasi impossibile dagli stessi sviluppatori di Hazelight Studios, è stato conquistato da due giocatori cinesi, aprendo loro le porte di un'opportunità unica.

Nel vasto universo dei videogiochi, i livelli segreti rappresentano da sempre un elemento di fascino e mistero. Ma quello nascosto nel recente titolo cooperativo (che trovate su Amazon) ha superato ogni aspettativa in termini di complessità.

Tali E1uM4y e sharkOvO sono riusciti nell'impresa che pochissimi membri del team di sviluppo erano stati in grado di completare, attirando l'attenzione dell'eccentrico game director Josef Fares, noto per le sue promesse audaci quanto sincere.

La particolarità di questa sfida estrema risiede non solo nella sua difficoltà, ma anche nella ricompensa finale. I giocatori che riescono a superarla vengono accolti da un video personalizzato dello stesso Josef Fares, che si congratula per l'impresa straordinaria appena compiuta.

Nel filmato, il director non nasconde il suo stupore: «Wow, sorprendente. Dovete capire che ci sono a malapena persone nel nostro team in grado di completarlo. Ci è voluto molto tempo per finirlo. E vi dico che questo è un risultato folle, folle quello che avete fatto».

La vera sorpresa arriva però nella seconda parte del messaggio di Fares. Il creativo ha infatti lanciato una promessa decisamente inusuale per chiunque avesse completato la sfida: un invito personale in Svezia per visionare in anteprima il prossimo progetto dello studio, attualmente in lavorazione.

«Se mi incontrate nella vita reale, da qualche parte, e potete dimostrarmi che avete effettivamente completato questa sfida, vi prometto che, i primi a farlo, vi farò volare in Svezia e vi mostrerò filmati del nostro prossimo gioco», afferma Fares nel video conclusivo.

E non si tratta di parole al vento. Fedele al suo stile diretto e trasparente, il director ha confermato pubblicamente l'intenzione di mantenere la promessa attraverso un post sulla piattaforma X: «Congratulazioni a 'sharkOvO' e 'E1uM4y' per aver completato la sfida segreta 'Laser Hell' in Split Fiction. Davvero impressionante! Manterrò la mia promessa e vi inviterò entrambi in Svezia per uno sguardo anticipato al nostro prossimo gioco. Ci metteremo in contatto!»

Questo episodio si inserisce nel contesto del clamoroso successo commerciale di Split Fiction. Il titolo cooperativo, disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ha raggiunto risultati straordinari in brevissimo tempo: un milione di copie vendute nelle prime 48 ore dal lancio, raddoppiate nella prima settimana, e facendo il botto anche in Italia.