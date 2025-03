Dopo Split Fiction è già in lavorazione il nuovo gioco di Fares

A meno di due settimane dal lancio di Split Fiction, Hazelight Studios ha già iniziato a lavorare sul suo prossimo progetto.

Lo ha confermato il director Josef Fares durante il podcast Friends Per Second, dichiarando di essere completamente concentrato e super entusiasta della nuova avventura dello studio.

Il successo di Split Fiction (che trovate su Amazon) è stato immediato: ha venduto un milione di copie in soli due giorni, diventando il titolo di Hazelight con il lancio più veloce di sempre e ottenendo ottimi punteggi su Metacritic (oltre ad avere successo anche in Italia).

Tuttavia, per Fares, il focus è già sul futuro: «Ogni volta che un gioco esce, per me è come se fosse già finito. È stato speciale vedere la reazione del pubblico, ma ora sono totalmente immerso nel prossimo progetto.»

Non sono stati rivelati dettagli sulla nuova produzione, se non che i lavori sono iniziati circa un mese fa. Tuttavia, Fares ha rassicurato i fan sul fatto che non dovranno aspettare troppo a lungo.

«A Hazelight non lavoriamo su giochi per più di tre o quattro anni, quindi non è un'attesa così lunga prima che ne parliamo di più.»

Una cosa sembra certa: il nuovo titolo non includerà microtransazioni. Il game director si è espresso più volte contro questa pratica, affermando che rappresenta un enorme problema che limita la creatività nell'industria videoludica.

Resta ora da vedere quale sarà la prossima esperienza cooperativa che Hazelight porterà ai giocatori, dopo il successo di It Takes Two e Split Fiction.

Sempre a proposito di Split Fiction, nella mia recensione vi ho spiegato che «è un gioco che riesce a stupire, emozionare e divertire, pur con qualche piccola imperfezione. Hazelight Studios ha dimostrato ancora una volta di saper creare esperienze cooperative uniche, e sebbene il gioco non raggiunga la cura di It Takes Two, ci si avvicina molto.»