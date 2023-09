Spider-Man 2 avrà modalità a 30, 40 e 60 fps, tutte con ray-tracing

Quando a inizio generazione venne lanciato Marvel's Spider-Man: Miles Morales, vi raccontammo nella nostra recensione che il gioco puntava su due modalità grafiche: una in 4K nativi e con un frame rate controllato per favorire l'uso del ray-tracing, l'altra che renderizzava a una risoluzione più bassa, favorendo i 60 fps e disattivando il ray-tracing.

Per Marvel's Spider-Man 2, complici anche gli aggiornamenti poi apportati a Miles Morales, si è trovata una nuova via, che permetterà al gioco di avere diverse opzioni per il frame rate, ma tutte prevedono il ray-tracing attivo e non ci sarà bisogno di disattivarlo per avere i 60 fps.

A farlo sapere è stata direttamente Insomniac Games, che con un post su Twitter da parte del direttore delle comunicazioni James Stevenson ha spiegato che il gioco avrà «30 fps, 40 fps e 60 fps, tutti con ray-tracing».

A rimarcare la cosa è stato anche Mike Fitzgerald (direttore per la tecnologia del gioco) sulle pagine di IGN USA, dove ha spiegato che non esiste una modalità grafica di Marvel's Spider-Man 2 dove il ray-tracing sia disattivato.

Nelle parole di Fitzgerald:

«Non c'è nessuna modalità nel gioco in cui il ray-tracing sia disattivato, non ce n'è nessun bisogno. Abbiamo capito come portare a compimento quello che riteniamo sia il look di un gioco di Spider-Man e vogliamo essere sicuri che tutti i giocatori possano vederlo».

L'insieme di effetti e dettagli grafici, insomma, secondo Fitzgerald ha permesso di creare la fotografia che gli autori volevano raggiungere – e per questo si è cercato un equilibrio che permettesse di giocare fluidamente anche tenendo il ray-tracing sempre attivo, per andare ad arricchire anche raggi di luce e riflessi.

Vi ricordiamo che siamo volati a Londra qualche giorno fa per provare con mano il gioco con il nostro Nicolò Bicego: trovate su SpazioGames la video anteprima con tanto gameplay e, nelle prossime ore, proporremo anche una intervista in cui abbiamo approfondito con Insomniac ambizioni e collegamenti con l'universo Marvel della prossima esclusiva PS5.

Marvel's Spider-Man 2 arriverà su PS5 il 20 ottobre prossimo. Se interessati, potete prenotarlo su Amazon.