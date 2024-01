Spec Ops: The Line è stato rimosso a sorpresa da Steam

Ci sono dei giochi che riescono a diventare dei veri e propri cult solo con il passare degli anni, dopo che al lancio non erano riusciti a ottenere il successo sperato: uno dei casi più noti è sicuramente Spec Ops The Line, uno sparatutto militare tattico in terza persona decisamente diverso dalla maggior parte dei prodotti sul mercato.

Apparentemente pubblicizzato solo come fosse uno sparatutto come tanti altri, la produzione di Yager ha sorpreso chiunque avesse deciso di dargli una chance con una narrativa sorprendente e ben realizzata, che metteva in discussione la linea di confine tra videogioco e realtà, il tutto esplorando la sanità mentale del capitano protagonista del gioco.

Un'esperienza davvero difficile da spiegare a parole e che andrebbe testata con mano, ma sfortunatamente molti appassionati non potranno più farlo: come segnalato dal sempre beninformato Wario64 su X, Steam ha infatti rimosso ufficialmente Spec Ops: The Line dall'acquisto.

Se provate a dirigervi sulla pagina ufficiale, viene semplicemente segnalato che non è più disponibile nel negozio di Steam: ovviamente, se lo avevate già acquistato in passato, potrete comunque scaricarlo senza problemi.

Non è chiaro come mai sia stata presa questa clamorosa decisione, che attualmente riguarda soltanto lo store di Steam vero e proprio: potete ancora acquistare key tramite store di terze parti (come ad esempio su Instant Gaming) oppure scaricare la versione Xbox in formato digitale sull'apposito store.

E se eravate interessati a scoprire la storia costruita da Yager, a questo punto non ci resta che consigliarvi di acquistare Spec Ops The Line il prima possibile da store alternativi: non sappiamo se e quando sarà rimosso anche da Xbox o altri negozi online, motivo per cui sarebbe meglio affrettarsi il prima possibile.

Il team di sviluppo, che ricordiamo essere stato acquisito da Tencent lo scorso 2021, non ha ancora commentato questa rimozione a sorpresa: speriamo non sia dovuta alle ondate di licenziamenti che ultimamente stanno affliggendo l'industria videoludica.

Dopo Spec Ops The Line, il team di sviluppo aveva tentato nuove fortune con uno sparatutto free-to-play, sfortunatamente chiuso lo scorso anno a causa di un'invasione di cheater.