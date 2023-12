SpazioGames da oggi è anche su Threads

Nella giornata odierna, Threads è arrivato anche in Europa, a più o meno sei mesi dal lancio del social network in altre regioni: si tratta di una nuova piattaforma di Meta (Facebook, Instagram), che riprende lo stile del fu Twitter per proporre un feed aggiornato in tempo reale sui temi che sono per voi di maggior interesse.

Se, tra questi, ci sono anche i videogiochi, potete seguire subito il nuovo profilo di SpazioGames, dove condivideremo alcuni degli articoli e delle notizie più interessanti della giornata, come facciamo su Instagram (che è un social gemello di Threads, essendo basato sullo stesso account) e su diverse altre piattaforme.

Potete seguire la nostra testata su Threads al link:

SpazioGame sui social

Vi ricordiamo che siamo attivi su diverse piattaforme, in cui potete trovare i nostri contenuti. Di seguito, facciamo il punto per aiutarvi a capire quali attività dedichiamo a ciascuna.

Su Facebook

La nostra pagina condivide articoli e notizie in tempo reale per discuterne con voi. Inoltre, condividiamo immagini che ripercorrono le notizie di qualche ora prima o che riassumono il verdetto di una recensione.

Su Instagram

Il nostro profilo Instagram è popolato da immagini quotidiane in cui vi raccontiamo le notizie e le recensioni del giorno. Inoltre, condividiamo brevi video (reel) con il verdetto delle nostre recensioni, unboxing e commenti sull'attualità videoludica.

Su Twitter (X)

Condividiamo le notizie, gli approfondimenti e le recensioni più importanti del giorno.

Su TikTok

Condividiamo video brevi in cui esponiamo il verdetto delle nostre recensioni mostrando i giochi in azione, ma anche recap delle nostre anteprime e alcuni video di unboxing che mostrano da vicino le ultime console e periferiche arrivate nel mondo videoludico.

Su YouTube

Il nostro storico canale YouTube si occupa di recensioni e anteprime con tanto gameplay, ma soprattutto di approfondimenti e discussioni relative alla game industry, dove la nostra redazione condivide con voi una riflessione sulle novità, l'andamento e i temi caldi del mondo dei videogiochi.

Sono anche presenti video unboxing dove mostriamo periferiche, console e press kit dedicati unicamente al gaming.

Su Twitch

Seguiteci su Twitch per i nostri appuntamenti live settimanali con gameplay e chiacchierate sui temi caldi del mondo videoludico.

Su Telegram

Potete seguire il nostro canale Telegram per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie dall'industria dei videogiochi.