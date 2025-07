Microsoft rinnova anche questa settimana l’iniziativa Free Play Days, offrendo agli abbonati a Game Pass Core, Standard e Ultimate (li trovate su Amazon) la possibilità di provare gratuitamente una selezione di titoli per tutto il weekend, dal 17 al 20 luglio 2025.

Il protagonista assoluto della lineup è Skull & Bones, l’ambizioso titolo piratesco di Ubisoft uscito nel 2024, affiancato da altri quattro giochi che vanno dal roguelite agricolo all’MMO sci-fi.

Ecco i titoli inclusi nell’iniziativa di questa settimana:

Skull & Bones

Destiny 2 (con tutte le espansioni gratuite fino al 22 luglio)

(con tutte le espansioni gratuite fino al 22 luglio) Atomicrops

Blades of Fire

Breakout Beyond

Il nome più in vista è quindi senza dubbio Skull & Bones, che negli ultimi mesi ha avuto una sorta di rinascita, grazie a una serie di aggiornamenti e bilanciamenti che hanno migliorato l’esperienza di gioco, rendendola più accessibile e dinamica. Questa è l’occasione ideale per mettersi al timone, affrontare le onde e scoprire se la vita da pirata fa per voi, senza sborsare un centesimo.

L’inclusione di Destiny 2 è ancora più generosa: oltre al gioco base, tutte le espansioni sono giocabili gratuitamente fino al 22 luglio, un’iniziativa separata ma complementare ai Free Play Days, pensata per avvicinare nuovi giocatori prima del lancio del prossimo grande aggiornamento.

Per chi cerca qualcosa di più alternativo, Atomicrops offre un’esperienza roguelite originale dove bisogna coltivare ortaggi... e difendersi da mutanti armati, il tutto con uno stile visivo psichedelico.

Blades of Fire e Breakout Beyond completano la lista, proponendo rispettivamente combattimenti fantasy a scorrimento laterale e un'avventura narrativa dallo stile futuristico.

Tutti i giochi presenti nell'iniziativa sono in sconto durante il weekend, con Atomicrops scontato fino all'80%, e gli altri titoli inclusi nella grande promozione estiva attualmente attiva sullo store Xbox.

Per chi è curioso, è il momento perfetto per provare, senza impegno, qualcosa di nuovo. E se un gioco vi conquista, potete approfittare degli sconti per aggiungerlo alla vostra libreria a prezzo ridotto.

E su Xbox Store sono ufficialmente iniziati le Offerte Speciali, con sconti fino al 90% su tantissimi videogiochi: vediamo i migliori sconti.