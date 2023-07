Soundbar LG 3.1 300W a meno di 130€! 35% di sconto!

Anche questo weekend, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la soundbar LG SQC2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 129€ rispetto al prezzo consigliato di 198€, con uno sconto del 35%.

Con i suoi 300W di potenza totale e un subwoofer wireless, la soundbar LG SQC2 promette un'esperienza audio coinvolgente e potente. Non solo potrete godervi i vostri programmi TV con un suono di qualità superiore, ma avrete anche l'opportunità di collegare lo smartphone tramite Bluetooth e ascoltare la playlist preferita con un audio estremamente migliorato.

Ma la soundbar LG SQC2 non si limita solo a potenza e connettività. Grazie alla tecnologia Adaptive Sound Control, è in grado di analizzare il suono in tempo reale, regolando automaticamente l'audio in base al contenuto.

L'Auto Sound Engine di LG ottimizza l'audio a qualsiasi livello di volume, garantendo sempre un suono bilanciato. In termini di connettività, la soundbar LGSQC2 offre una flessibilità senza pari: potete connettere tutti i vostri dispositivi sfruttando l'ingresso ottico, l'ingresso AUX con jack da 3,5mm e la porta USB.

