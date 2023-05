Sottocosto MediaWorld: sconti imperdibili fino al 14 maggio!

La famosa catena di elettronica Mediaworld ha lanciato una super promozione chiamata "SottoCosto", che offre sconti incredibili sui migliori prodotti tecnologici. Ma occhio, questa iniziativa è valida solo fino al prossimo 14 maggio, quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV LG OLED 4K OLED55A24LA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 849€, rispetto agli usuali 1.699,99€ di listino, per un risparmio reale di 850,99€.

La smart TV LG OLED 4K OLED55A24LA è dotata con un magnifico pannello OLED da 55", caratterizzato da pixel autoilluminanti che consentono di riprodurre un nero assoluto e offrire un contrasto molto elevato, oltre a colori estremamente realistici. La smart TV LG OLED 4K OLED55A24LA è alimentata dal potente processore 4K α9 di quinta generazione con intelligenza artificiale, un chip che utilizza algoritmi di deep learning per analizzare e ottimizzare i contenuti.

Ideale anche per il gaming, la smart TV LG OLED 4K OLED55A24LA è dotata di ingressi HDMI 2.1 che supporta pienamente le tecnologie delle console e delle schede video di ultima generazione, come il VRR, permettendo un refresh dinamico fino a 120Hz per un'ottima fluidità di gioco.

La smart TV LG OLED 4K OLED55A24LA è equipaggiata con il sistema operativo WebOS, che offre l'accesso a un'ampia varietà di applicazioni, tra cui quelle dedicate ai più popolari servizi di streaming come YouTube, Netflix, Prime Video e Disney+.

Leggi anche Notebook gaming | I migliori del 2023

Se state cercando dei prezzi convenienti per acquistare i vostri prodotti preferiti, sappiate che Mediaworld ha molto da offrirvi! I loro prezzi sono tra i più bassi della rete e, per di più, stanno promuovendo l'iniziativa "Sottocosto" che offre tantissimi prodotti scontati, tra cui le migliori smart TV gaming. Vi consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte, a cui potete accedere tramite il link sottostante.

Ma non è finita qui: ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete direttamente nella nostra area dedicata del sito. Non perdete l'occasione di risparmiare sui vostri acquisti online e rimanere sempre aggiornati grazie a noi!