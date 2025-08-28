Avatar di IlcavalierediArkham 9
Io mi auguro che continuino la saga Survivor con una Lara finalmente realizzata e con tutta l'esperienza dell'originale più le iconiche pistole e l'abbigliamento.
Tomb Raider è come un dessert, puoi avere la pancia piena ma per lui (in questo caso lei) c'è sempre spazio....
Riavvieranno di nuovo tutto.
Con grandi incognite per i fan.
mi piacerebbe un tomb raider con due personaggi lara più un uomo. Con la campagna unita(fear effect) non separata come resident evil. Penso darebbe nuova linfa.
È già tanto se Crystal Dynamics sopravvive...
Comunque la questione, a mio parere, non è se c'è ancora spazio per Miss Croft, ma se sarà un gioco bello o meno.
Nel primo caso, la risposta è si, nel secondo...
Esatto!
Già.
The Angel of Darkness?
fatto un'po meglio però
È già tanto se Crystal Dynamics sopravvive... Comunque la questione, a mio parere, non è se c'è ancora spazio per Miss Croft, ma se sarà un gioco bello o meno. Nel primo caso, la risposta è si, nel secondo...
La trilogia Survivor a me è piaciuta molto e avevano trovato secondo me la strada giusta, in vista di un ipotetica continuazione della saga. Un po' Uncharted e un po' dall'impostazione classica con enigmi, puzzle ambientali e tombe da esplorare.
