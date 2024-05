PlayStation ha scelto i nuovi sostituti di Jim Ryan

PlayStation è finalmente pronta a una nuova era: dopo l'addio dell'ex presidente Jim Ryan, Sony ha scelto le nuove figure chiave che ricopriranno i suoi incarichi.

Il ruolo era stato coperto temporaneamente dal COO Hiroki Totoki, che adesso tornerà ai suoi precedenti ruoli, ma seguendo comunque attivamente i nuovi CEO di PlayStation.

Come riportato da GamesIndustry.biz, Sony ha infatti deciso di dividere in due il precedente ruolo, eleggendo Hermen Hulst e Hideaki Nishino come nuovi capi della divisione gaming.

Hermen Hulst, precedentemente a capo di PlayStation Studios, adesso ricoprirà il ruolo di CEO del nuovo Studio Business Group: si occuperà dunque di supervisionare tutti i videogiochi in uscita su PS5 (trovate la console in sconto su Amazon), ma anche lo sviluppo delle IP in diversi media, come adattamenti televisivi e cinematografici.

Hideaki Nishino, precedentemente SVP delle Platform Experiences, diventerà invece il CEO del Platform Business Group, una divisione che include hardware, tecnologie, accessori, PlayStation Network e le relazioni con studi di terze parti.

Sony ha comunque chiarito che entrambi i CEO faranno rapporto direttamente a Hiroki Totoki: anche se si ritirerà dall'ex ruolo di Jim Ryan, continuerà a seguire attivamente tutti gli ultimi sviluppi di PlayStation.

Queste modifiche all'organigramma diventeranno effettive in via ufficiale dall'1 giugno 2024: sta per iniziare dunque una nuova era per PlayStation, con una divisione in più ruoli che dovrebbe teoricamente rendere più agevole la gestione delle proprietà di casa Sony.

Nel suo ultimo giorno di lavoro ufficiale, Jim Ryan aveva salutato la sua ex compagnia sottolineando come PlayStation si trovasse in una «posizione di forza».

Una gestione che ha sicuramente avuto tanti pregi, ma che negli ultimi tempi aveva accumulato qualche ombra di troppo: ricordiamo ad esempio i recenti licenziamenti in casa Sony, con Jim Ryan che festeggiava insieme agli sviluppatori poche ore prima di mandarli a casa.

Speriamo che con Hermen Hulst e Hideaki Nishino, che ricordiamo entreranno ufficialmente nei loro nuovi ruoli solo tra qualche settimana, non si verifichino nuovamente casi simili.