Sony Inzone H3, cuffie gaming ideali per PS5, oggi con il 31% di sconto!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sulle cuffie gaming.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il modello Sony Inzone H3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 69€, con uno sconto del 31% e un risparmio reale di quasi 31€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 99,99€.

Le cuffie gaming Sony Inzone H3 forniscono un suono preciso e coinvolgente. La tecnologia 360 Spatial Sound consente di rilevare con precisione i movimenti degli avversari, permettendo di sentire la posizione del nemico prima ancora di vederlo, dando così un vantaggio competitivo.

Progettate per il comfort, le cuffie gaming Sony Inzone H3 dispongono di ampi cuscinetti sull'archetto che distribuiscono il peso in modo uniforme, riducendo così la pressione sulla testa durante lunghe sessioni di gioco. Le cuffie gaming Sony Inzone H3 sono dotate di un microfono boom flessibile che può essere avvicinato alla bocca per catturare al meglio la voce, rendendole l'accessorio ideale per coordinare le strategie di squadra e guidare i vostri compagni di squadra alla vittoria.

Il software INZONE Hub per PC consente di personalizzare l'esperienza audio secondo le proprie preferenze. Grazie alla funzione EQ, è possibile ottimizzare il suono del gioco per una migliore immersività e una maggiore precisione.

