Sono passati 7 anni dall'annuncio di Metroid Prime 4, ma ancora non se ne sa nulla

Nelle scorse ore abbiamo avuto la possibilità di festeggiare un "anniversario" decisamente particolare: come ci ricorda infatti Nintendo Life, sono ufficialmente passati ben 7 anni da quando venne annunciato per la prima volta Metroid Prime 4, uno dei titoli più attesi dai fan per Switch.

Uno sviluppo che, come gli appassionati ormai sapranno, non è andato esattamente nel modo in cui si sperava: Nintendo annunciò infatti ormai 5 anni fa di aver affidato nuovamente lo sviluppo a Retro Studios, dopo aver di fatto riavviato il progetto perché inferiore alle loro aspettative.

In tutto questo tempo, abbiamo potuto godere su Nintendo Switch dell'ottimo Metroid Dread e perfino del ritorno di Prime, con l'eccellente edizione Remastered del primo capitolo (la trovate su Amazon), ma ancora senza nessuna traccia del quarto episodio.

Insomma, come purtroppo sospettavamo, si è dunque spenta la "settima candelina" per la quanta avventura di Samus Aran, dopo quel celebre teaser trailer che ci mostrava unicamente il logo del gioco, che vi riproporremo nostalgicamente qui di seguito.

La speranza è che Metroid Prime 4 possa nuovamente vedere la luce nel Nintendo Direct previsto per questo mese, in quanto significherebbe che l'uscita potrebbe arrivare a sorpresa entro la fine dell'anno.

Se così non fosse, diventerebbe sempre più probabile un possibile rinvio in vista di Switch 2, magari per tentare un nuovo effetto "Breath of the Wild" con tanto di lancio su nuove e vecchie console.

Solo il tempo potrà dirci quale destino attende davvero Metroid Prime 4: di certo un'attesa così lunga per un gioco Nintendo è decisamente insolita. Speriamo solo che alla fine ne valga davvero la pena.

Nel frattempo, ad accendere le speranze ci ha pensato il reporter e insider Jeff Grubb: secondo alcune sue fonti ritenute affidabili, l'uscita potrebbe infatti essere prevista entro la fine del 2024.