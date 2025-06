Sonic è sempre stato un personaggio al centro della scena videoludica, e non solo grazie ai lungometraggi campioni d'incassi al cinema, e per questo la speranza di molti fan è che il franchise di Sonic Adventure possa tornare, con un nuovo episodio o una riproposizione di qualche tipo.

Non è la prima volta che Takashi Iizuka, storico direttore del Sonic Team, parla di un possibile Sonic Adventure 3 addirittura, ma stavolta è arrivata una doccia fredda (che in estate va anche bene, ma non in questo caso).

Iizuka ha recentemente chiarito la posizione del team di sviluppo riguardo a eventuali remake delle avventure che hanno rivoluzionato la serie negli anni '90 e '00.

In un'intervista a Shack News (tramite VGC), ha spiegato che il problema risiede nella complessità tecnica e nelle aspettative del pubblico moderno. Portare Sonic Adventure del 1998 e il suo sequel del 2001 agli standard qualitativi che i giocatori di oggi si aspetterebbero richiederebbe un investimento di tempo e risorse paragonabile a quello necessario per creare un titolo completamente nuovo.

«Apprezzo davvero tutti coloro che amano la serie Sonic Adventure», ha dichiarato Iizuka:

«Quando penso a quello che servirebbe per portare quel gioco agli standard e alle aspettative che il pubblico moderno dei videogiochi vorrebbe, credo che richiederebbe circa lo stesso tempo ed energia che servirebbero per realizzare un titolo nuovo.»

Titoli nuovi, per citare Iizuka, che per altro hanno dimostrato comunque di saper vendere abbastanza bene anche nelle sue iterazioni più particolari, come Sonic Frontiers. Il titolo ha raggiunto quota 4,57 milioni di copie vendute, dimostrando una longevità commerciale notevole per un titolo lanciato nel 2022.

La filosofia di sviluppo di Iizuka si orienta verso l'innovazione piuttosto che verso la nostalgia: «Parte di me pensa che forse dovrei semplicemente realizzare un titolo completamente nuovo, ed è per questo che attualmente non ci sono piani in tal senso», ha aggiunto.

Insomma, guardiamo al futuro mentre Sonic sarà sempre un po' ovunque, con collaborazioni di ogni tipo come Magic the Gathering o... McLaren.