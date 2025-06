Di collaborazioni tra il mondo dei videogiochi e il resto del mondo ne abbiamo viste tante, ma la scuderia della McLaren che sceglie Sonic come compagno di team era difficile da immaginare.

McLaren Racing e SEGA hanno annunciato una collaborazione pluriennale che vede Sonic the Hedgehog diventare protagonista nel paddock della scuderia di Woking, trasformando al contempo il colosso giapponese nel Partner Ufficiale Gaming del team britannico.

L'annuncio è arrivato dal sito ufficiale di McLaren e, bisogna dirlo, la connessione tra queste due realtà non nasce dal nulla.

Nel 1993, durante il Gran Premio d'Europa ribattezzato per l'occasione "Sonic Grand Prix", il compianto Ayrton Senna ricevette sul podio un trofeo dedicato proprio al celebre riccio blu di SEGA. Quel momento rappresentava già allora l'incontro tra due filosofie della velocità: quella delle monoposto che sfrecciavano sul circuito di Donington Park e quella del personaggio videoludico che aveva conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.

L'operazione strategica di McLaren punta chiaramente a espandere la propria fanbase verso un pubblico più giovane e globale. Louise McEwen, Chief Marketing Officer di McLaren Racing, ha sottolineato come questa partnership rappresenti un'opportunità per «aprire il nostro team a un pubblico più ampio e giovane su scala mondiale».

È divertente vedere come Sonic possa diventare protagonista anche di campagne che pensavamo irrealizzabili, ma che esistono in ogni caso. Anche a dimostrazione di come sia un asset fondamentale per SEGA, che può ancora usarlo in tanti modi differenti.

La collaborazione si estenderà per tutto il 2025, accompagnando la campagna "Racing Around the World" del team Sonic, per poi proseguire nel 2026 in occasione di due traguardi storici: il 35° anniversario di Sonic e il millesimo Gran Premio del McLaren Formula 1 Team.

Parlando di velocità, anche il nuovo gioco di corse di Sonic sta per arrivare e promette di fare concorrenza a Mario Kart World. Non su una McLaren, però.