[SONDAGGIO] Ha senso che anche per PS6 Sony punti a un lungo periodo di cross-gen?

Qualche anno fa, come ricorderete, in vista del debutto di PS5 Sony disse di credere fermamente nelle generazioni – motivo per cui immaginava un balzo improvviso da PS4 a PS5, come con un colpo di spugna che rendesse immediatamente obsoleta la console precedente.

Complice una imprevedibile pandemia mondiale e la crisi dei semiconduttori che ha reso difficile pareggiare la domanda dei consumatori, le cose per PS5 sono state un pochino diverse: per molti anni i giochi PS5 sono stati in realtà giochi cross-gen e, ancora oggi, moltissime produzioni escono ancora anche su PS4 (e su Xbox One, sull'altro fronte).

Anche vere e proprie produzioni di Sony stessa, che al momento degli annunci ufficiali hanno spinto i giocatori a cercare di procurarsi una PS5 per non perdere i prossimi appuntamenti con le loro saghe preferite – come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarök – alla fine si sono rivelati cross-gen per molto tempo.

La cosa ha senso dal punto di vista delle vendite, perché non vuoi cancellare come se niente fosse una base installata di milioni di console che hai creato nel corso degli anni, riducendo il bacino potenziale di pubblico dei tuoi giochi. E, per il futuro, a quanto pare la cosa si ripeterà, con "we believe in generations" che diventerà solo un ricordo.

A farlo sapere nel corso di una intervista è stato il co-CEO Hideaki Nishino, che assicura una lunga vita per PS5, «come quella di PS4», a lasciar intendere che le uscite per la console attuale non si esauriranno di certo quando sul mercato arriverà una potenziale PlayStation 6.

Anche perché, probabilmente, il fatto che i salti generazionali siano ora molto più difficili da "vendere" al singolo colpo d'occhio, rispetto all'epoca delle prime PlayStation, rende le cose un po' più complicate. E chissà in futuro se e come cambierà il ruolo del cloud, con un possibile miglioramento delle infrastrutture.

Arriviamo quindi alla domanda che vogliamo porvi, e che penso sia interessante discutere con voi, magari anche in un futuro video: ha senso per voi che la futura console di Sony viva a sua volta un lungo periodo cross-gen con PS5? Quando si comincerà a parlare di PS6, vorreste vedere subito giochi sviluppati appositamente per il suo hardware o vi interessa continuare ad avere le uscite anche su PS5, in modo da darvi tutto il tempo di passare alla nuova macchina?

