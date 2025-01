PS5 vivrà a lungo per Sony, anche dopo il lancio di PS6

Sembrano ormai lontani i tempi in cui Sony annunciava orgogliosamente di credere nelle generazioni, quando si ragionava sull'idea di abbandonare PS4 per puntare tutto esclusivamente su PS5.

La realtà come sappiamo è stata ben diversa: ancora oggi PS4 viene supportata con tantissimi giochi e, sebbene con il passare del tempo le cose stiano cambiando, all'inizio era quasi impossibile riuscire a trovare delle "vere" esclusive next-gen.

Perfino la stessa Sony rilasciò molte delle sue esclusive in formato cross-gen, scegliendo di non rinunciare alla fortissima base tuttora attiva di PS4.

E sembra che la stessa identica cosa accadrà con la prossima generazione, dato che la casa di PlayStation ha annunciato di non avere intenzione di abbandonare le console PS5 (che trovate scontate su Amazon) tanto presto, neanche quando arriverà il momento di pensare a PS6.

Ad annunciarlo è stato il co-CEO Hideaki Nishino in un'intervista rilasciata a Famitsu, tradotta da PlayStation LifeStyle, in cui ha confermato che PS5 «sarà in giro per molto tempo, proprio come PS4»:

«Penso che sia importante fornire nuove cose mentre si gioca in contemporanea con quelle attualmente operative, per poi espandersi in totale».

In altre parole, Nishino intende che solo perché si stiano lanciando nuovi prodotti — in questo caso, una nuova futura generazione di PlayStation — questo non significa che le precedenti periferiche debbano essere abbandonate.

Sembra insomma che Sony abbia abbandonato del tutto la barriera netta e definita delle generazioni, rendendosi invece conto che un supporto graduale è la via più corretta per facilitare il passaggio a nuovi prodotti.

Nishino aggiunge inoltre che il lancio di nuovi prodotti debba essere deciso con un bilanciamento tra «tecnologia, prezzo e tempismo».

Speriamo solo che il costo di PS6 non sia eccessivamente caro, anche se viste le cifre di PS5 Pro sarebbe il caso di iniziare a preoccuparsi.

Ma quando potremo aspettarci davvero una nuova generazione di console PlayStation? Potrebbe essere stata la stessa Sony a darci una risposta in tal senso, ma tranquilli: ci vorrebbe ancora qualche anno.