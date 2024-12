[SONDAGGIO] Che voto daresti ai The Game Awards 2024?

Quella in compagnia dei The Game Awards è stata una nottata decisamente movimentata, che non solo ha premiato le migliori opere di questo 2024 ormai ai suoi titoli di coda, ma anche svelato un po' di ciò che vedremo nel futuro dell'industria.

Arrivata al decimo anniversario, la kermesse di Geoff Keighley sembra aver fatto enormi passi in avanti nella gestione del ritmo e dell'equilibrio, riuscendo ad alternare senza trascinarsi troppo gli annunci, i premi, i commenti degli sviluppatori, le parti di intrattenimenti e gli inserimenti pubblicitari.

Così, mentre il piccolo Astro Bot (lo trovate su Amazon) ha arraffato tanti premi – compreso l'ambitissimo GOTY – abbiamo assistito a rivelazioni scoppiettanti, come i ritorni di Okami e di Onimusha, o il reveal di Intergalactic a firma Naughty Dog, o il primo trailer di The Witcher 4.

Riguardando alla conferenza, se doveste darle un voto, quale sarebbe? Ditecelo nel nostro sondaggio!