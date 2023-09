Smart TV Sony 4K 55" LED al top con 200€ di sconto! Imperdibile!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spicca la smart TV Sony XR55X90L, che potete acquistare a soli 1.499,99€ invece dei soliti 1.699,99€ di listino, con un risparmio reale di 200€. Un'opportunità da non perdere per acquistare una smart TV di alta qualità a prezzo scontato!

L'acquisto della smart TV Sony XR55X90L è consigliato per vari tipi di utenti, tra cui appassionati di cinema e serie TV, videogiocatori, amanti della tecnologia e audiofili. È anche una scelta eccellente per famiglie grazie alla vasta gamma di contenuti e si adatta bene in ambienti arredati con gusto.

Una delle sue caratteristiche più interessanti della smart TV Sony XR55X90L è sicuramente il Cognitive Processor XR, progettato per funzionare come il cervello umano, migliorando in modo intelligente l'elaborazione sia del suono che dell'immagine.

La qualità dell'immagine è ulteriormente esaltata dalla tecnologia Full Array LED, che permette di avere un controllo molto preciso sull'illuminazione della schermata, rendendo i punti chiari ancora più luminosi e i punti bui più profondi.

Per quanto riguarda l'audio, la Sony ha pensato anche a quello. Se avete una soundbar Sony, potete collegarla alla TV e trasformare l'intero sistema in un potente speaker centrale. Questo significa che ogni suono viene ottimizzato per offrirvi un'esperienza audio davvero coinvolgente.

