Smart TV Samsung OLED 55" oggi a metà prezzo! Da non perdere

Non perdete questa occasione imperdibile: Samsung OLED QE55S95B, una delle smart TV più avanzate sul mercato, è ora disponibile su Amazon a metà prezzo! Se stavate aspettando il momento giusto per portare la vostra esperienza di intrattenimento domestico a un livello superiore, questo è il momento di agire.

Infatti, oggi potete portarvi a casa la smart TV Samsung OLED QE55S95B a soli 1.248,36€, rispetto agli usuali 2.499,99€, con un risparmio reale di 1.251,63€.

Grazie al suo display OLED 4K da 55", la smart TV Samsung OLED QE55S95B assicura colori vivaci, contrasti profondi e neri assoluti per un'immagine dall'aspetto realistico e coinvolgente. Il processore Quantum 4K con intelligenza artificiale garantisce una qualità dell'immagine superiore, ottimizzando in tempo reale i contenuti visualizzati sullo schermo.

La smart TV Samsung TV OLED QE55S95B è equipaggiata con il sistema operativo Tizen, che fornisce un'interfaccia intuitiva e personalizzabile, permettendo l'accesso a una vasta gamma di applicazioni e servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molti altri.

Il design sottile e raffinato della smart TV Samsung TV OLED QE55S95B la rende un elemento di pregio per qualsiasi ambiente, con il suo piedistallo centrale e la cornice ultra sottile che ne esaltano l'eleganza. Inoltre, grazie al supporto VESA, è possibile montare la TV a parete per un look ancora più moderno e minimalista.

