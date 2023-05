Smart TV Samsung 8K da 75" con 3000€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, mercoledì 10 maggio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung Neo QLED 8K QE75QN900B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 4.699,99€, rispetto agli usuali 7.699,99€ di listino, per un risparmio reale di 300€ e uno sconto del 38,96%.

La smart TV Samsung Neo QLED 8K QE75QN900B utilizza la tecnologia Neo QLED, che combina la tecnologia Mini LED con i punti quantici per offrire livelli di nero paragonabili a quelli dei TV OLED e una luminosità di picco più elevata.

La smart TV Samsung Neo QLED 8K QE75QN900B ha un pannello da 75" a risoluzione di 8K, ovverto quattro volte superiore al 4K, con 7680 x 4320 pixel. Per quanto riguarda l'audio, la smart TV Samsung Neo QLED 8K QE75QN900B è dotata di altoparlanti multidirezionali che supportano il suono surround Dolby Atmos per offrire un'esperienza audio coinvolgente e di alta qualità.

La smart TV Samsung Neo QLED 8K QE75QN900B è stata progettata per offrire un tempo di risposta rapido e una bassa latenza, fattori cruciali per i giocatori che richiedono un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Inoltre, il dispositivo offre una modalità gioco automatica che ottimizza le impostazioni della TV per offrire la migliore esperienza di gioco possibile, adattandosi alle specifiche esigenze del titolo in uso.

