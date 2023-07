Smart TV LG da 50" 4K a un prezzo imbattibile! 39% di sconto!

Se siete alla ricerca del televisore perfetto che elevi la vostra esperienza di intrattenimento a nuovi livelli di eccellenza, non cercate oltre: la smart TV LG 50UR80006LJ è ciò che fa per voi. Inoltre, è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo davvero imperdibile!

Infatti, potete portarvi a casa la smart TV LG 50UR80006LJ a soli 399€, con uno sconto del 39% e un risparmio reale di 250€ sul prezzo consigliato di 649€. Si tratta di un'occasione davvero eccezionale per avere un'ottima smart TV a prezzo scontato.

La smart TV LG 50UR80006LJ è equipaggiato con uno splendido pannello da 50" a risoluzione 4K, controllato dal processore α5 Gen6, che non solo migliora i contenuti upscalandoli in 4K, ma anche regola la luminosità a seconda delle condizioni ambientali e adatta il suono in base ai contenuti che stai guardando.

La smart TV LG 50UR80006LJ offre il Cloud Gaming con NVIDIA GeForce NOW, che ti permette di giocare ai vostri titoli preferiti senza l'uso di una console o di un PC. Con una moltitudine di piattaforme di streaming disponibili, come Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre, siete sempre pronto per guardare i film più recenti, le serie TV più popolari e gli eventi sportivi in diretta.

In termini di controllo, la smart TV LG 50UR80006LJ ha integrato l'assistente vocale ThinQ AI che risponde ai comandi vocali per cercare nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controllare i dispositivi connessi e trovare risposte su Internet. Inoltre, il televisore è compatibile con Alexa, Google Assistant, Apple AirPlay 2 e HomeKit, per un controllo ancora più personalizzato.

