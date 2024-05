Sly Raccoon potrebbe tornare, finalmente

Da anni si parla di un possibile nuovo capitolo di Sly Cooper, da noi conosciuto anche come Sly Raccoon.

Il franchise dagli autori di Ghost of Tsushima (gioco che trovate su Amazon) non è infatti mai stato dimenticato dai fan.

Mesi fa il sito ufficiale di Sly Cooper si era aggiornato ufficialmente, senza però anticipare nessun tipo di annuncio.

Ora, dopo che tempo fa è stato confermato l'arrivo di nuovo merchandising dedicato proprio a Sly Raccoon, forse qualcosa si muove.

Come riportato anche da Tech4Gamer, infatti, secondo il sempre affidabile Jeff Grubb, Sucker Punch potrebbe lavorare a un altro progetto dedicato a Sly Cooper.

PlayStation ha una grande carenza di platform "spensierati", come Ratchet & Clank, Jak and Daxter e, appunto, Sly.

Grubb ha affermato che Sucker Punch Productions potrebbe essere al lavoro su un nuovo progetto di Sly Cooper.

«Ho iniziato a sentirne parlare. Sono fiducioso che vedremo qualcosa da Sucker Punch, e spero in qualcosa con Sly.»

Pur non avendo fonti concrete da riportare, il leaker suggerisce che le voci su un revival hanno iniziato a farsi sentire.

Grubb ha anche fatto riferimento a precedenti notizie su un revival di Sly Cooper provenienti da Nick Baker di Xbox Era.

Al momento non è possibile fare altro che speculare su quello che potrebbe essere il futuro della storica esclusiva PlayStation: non sappiamo se arriverà effettivamente o meno un quinto capitolo, motivo per il quale vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali.

L'insider ipotizza che queste voci possano essere fondate e che ulteriori informazioni siano attese per il PlayStation Showcase di questo mese. Incrociamo le dita.

Parlando sempre di giochi Sucker Punch, la rimozione da oltre 170 paesi di Ghost of Tsushima su PC ha portato dirette conseguenze sulle vendite: ora è fuori dalla top 10 di Steam.