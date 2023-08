Skyrim Special Edition non è mai stato così bello da vedere

Skyrim è uno di quei giochi a cui le mod hanno solo fatto un gran bene, anche e soprattutto dal punto di vista grafico.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) ha infatti dalla sua una community di modder da sempre molto appassionata e attiva.

Basti pensare che da poco un fan ha lavorato a una serie di contenuti "giurassici" per Skyrim Special Edition, includendo un gran numero di dinosauri.

Ora, come riportato anche da Eurogamer, il bravo sviluppatore Pascal Gilcher, noto soprattutto per aver creato un componente aggiuntivo di ReShade per l'illuminazione globale in ray-tracing (RTGI), ha presentato il suo lavoro su una versione path-traced di Skyrim Special Edition.

Ancora più interessante è il fatto che questo nuovo componente aggiuntivo ReShade opera su principi simili a quelli di RTX Remix di Nvidia, con il potenziale di aggiungere l'illuminazione path-traced nel world-space - anziché nello screen-space - a migliaia di giochi basati su DirectX 9 o successive.

Questo nuovo aggiornamento PTGI è significativamente più semplice da implementare rispetto a RTX Remix, il quale richiede una buona dose di codifica.

Pascal, al contrario, promette "un po' di clic nell'interfaccia" che funziona praticamente in tutti i giochi DX9+ in cui il plugin ReShade può operare.

Ma non solo: sempre Pascal afferma che il componente aggiuntivo funziona indipendentemente dai parametri delle schede grafiche, in modo simile a strumenti di debug come NSight o RenderDoc.

Un primo teaser di Skyrim SE con il componente aggiuntivo mostra un ottimo livello di dettaglio, nonostante il progetto sia ancora nelle prime fasi.

Sebbene Skyrim sia attualmente il principale banco di prova, Pascal è riuscito a catturare i dati del buffer anche in giochi come Grand Theft Auto 5 e Control. Insomma, a quanto pare il meglio deve ancora venire.

Restando in tema, Fabled Forests è un'altra sorprendente mod di Skyrim che offre foreste lussureggianti senza sacrificare il numero di fotogrammi al secondo.

Ma non è tutto: un utente Reddit si è accorto di un trucchetto legato alle serrature di Skyrim che a molti giocatori potrebbe essere sfuggito.