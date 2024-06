Skyrim, qualcuno ha aggiunto nuovi dialoghi, scelte e combattimenti

Skyrim è un gioco ancora molto preso di mira dai modder, i quali lo supportano con costanza regolare.

Basti pensare che c'è chi è riuscito a migliorare così tanto la grafica di Skyrim al punto da renderlo alla pari di un gioco current-gen.

Ora, come riportato anche da DSOGaming, i modder “TheOscar0” e “JaySerpa” hanno rilasciato una nuova e interessante mod per The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

Questa espanderà la missione "Distruggi la Confraternita Oscura" con nuovi dialoghi, scelte e combattimenti.

Come hanno sottolineato i creatori, la mod introduce nuovi modi compatibili con la storia per farsi rapire da Astrid.

Inoltre, vi permetterà di distruggere la Confraternita Oscura anche dopo aver risparmiato Grelod. Non solo, visto che sempre la mod in questione espande la missione con nuovi dialoghi, scelte e combattimenti, oltre a essere completamente doppiata.

Infine, in questa versione ampliata, dovrete scoprire la password da soli, incontrare un nuovo personaggio e rintracciare un paio di assassini fuori dal santuario, sebbene il tutto rimanga fedele alla storia del gioco.

Nel complesso, si tratta di una mod di espansione piuttosto interessante: dopotutto, trasforma una quest piuttosto semplice in una più avanzata, quindi scaricatela da questo indirizzo in forma gratuita.

Restando in tema, un'altra mod dedicata a Skyrim è "Midwood Isle", la quale aggiunge una valanga di missioni secondarie ed è ovvimente disponibile in forma gratuita: trovate qui come scaricarla.

Infine, un fan di Skyrim ha da poco scoperto (non nascondere anche un pizzico di imbarazzo vero e proprio) una caratteristica standard del gioco dopo aver esplorato per ben cinquecento ore le terre di Tamriel: ecco di cosa si tratta.