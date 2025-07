Il cuore di Oblivion batte ancora, e grazie a una nuova mod per Skyrim, può tornare a farlo proprio dove meno ce lo aspettavamo.

Echoes of Oblivion, creata dal modder JobiWanUK, riporta nel mondo del quinto capitolo della saga The Elder Scrolls (che trovate su Amazon) alcuni degli elementi più iconici e caratteristici del suo predecessore del 2006: dialoghi radiali tra NPC, interazioni casuali e un mondo che sembra finalmente parlare di nuovo da solo.

Il punto forte di questa mod è proprio la ripresa del sistema di conversazione dinamica. Come accadeva in Oblivion, i PNG non si limitano più a frasi di circostanza quando il giocatore si avvicina, ma iniziano a scambiarsi opinioni, notizie, impressioni e anche qualche battuta sul tempo o sugli immancabili granchi da fango.

Tutto avviene in modo casuale, rendendo le interazioni ogni volta diverse e meno prevedibili. Il tono dei dialoghi, inoltre, può cambiare in base alla personalità dei personaggi, e alcune voci hanno anche un’impronta volutamente più “scontrosa”, proprio come nei vecchi giorni a Cyrodiil.

La mod sfrutta le voci originali di Skyrim, quindi non tutti i PNG parleranno, ma la maggior parte sarà coinvolta in queste nuove dinamiche. JobiWanUK ha pensato anche alla coerenza interna del mondo: personaggi di razze diverse parleranno delle proprie terre d’origine, e perfino l'ubicazione in cui si trovano influenzerà le conversazioni.

In più, ci sono anche nuove guardie con linee inedite, alcune delle quali commentano direttamente le statistiche del giocatore, arricchendo ulteriormente l’esperienza di gioco.

Come ciliegina sulla torta, Echoes of Oblivion include alcuni PNG ispirati a figure celebri di Oblivion e una manciata di contenuti nascosti per chi ama esplorare a fondo ogni dettaglio.

È chiaro fin da subito che il progetto è una dichiarazione d’amore nei confronti di un capitolo spesso ricordato con affetto proprio per il suo mondo “chiacchierone” e vivo.

Echoes of Oblivion (che trovate gratis qui) riesce là dove molte altre mod hanno solo provato: far parlare il mondo di Skyrim come non aveva mai fatto prima. Per chi sente la mancanza del tono più bizzarro e spontaneo di Oblivion, questa è una piccola rivoluzione da non perdere.

Restando in tema, il modder AlexPreit ha creato una nuova espansione gratuita per Oblivion Remastered ispirata a The Witcher: scaricala qui.