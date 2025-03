Skyrim nuovamente in Unreal Engine 5, ed è splendido

Negli ultimi anni, il confine tra nostalgia e innovazione si è fatto sempre più sottile, specie in giochi come Skyrim.

Non è la prima volta che il gioco Bethesda (che trovate su Amazon) viene ricreato usando il moderno motore grafico di Epic Games

Una nuova versione del fan remake di Skyrim in Unreal Engine 5 è infatti stata disponibile con oltre 1000 texture inedite, grazie al bravo Greg Coulthard.

Un esempio emblematico di questa tendenza è ora anche il recente progetto dell'artista digitale conosciuto come Leo Torres, che ha ricreato l'iconico villaggio di Helgen di The Elder Scrolls V: Skyrim utilizzando l'avanzato UE5.

Questa reinterpretazione non è un semplice esercizio di stile, ma parte di un ambizioso progetto volto a ricostruire l'intera regione di Tamriel con un livello di dettaglio e realismo sedici volte superiore all'originale.

La ricostruzione di Helgen rappresenta un traguardo tecnico significativo. Torres ha sfruttato appieno le potenzialità di Unreal Engine 5.4, lavorando con una RTX 3090 per combinare modelli di terze parti con asset personalizzati creati in Blender.

L'artista ha implementato Nanite per tutti i modelli e le piante, mentre la tecnologia Lumen è stata utilizzata per gestire illuminazione e riflessi, elementi che conferiscono all'ambiente una profondità visiva paragonabile ai titoli AAA contemporanei.

La qualità visiva raggiunta in questa ricreazione solleva interrogativi interessanti su quali standard potremo aspettarci dal futuro The Elder Scrolls VI, specialmente considerando che un singolo artista è riuscito a produrre risultati così impressionanti.

Purtroppo, una limitazione comune a tutti questi progetti è la loro inaccessibilità al pubblico generale. Realizzati come dimostrazioni tecniche o portfolio professionali, questi remake non sono disponibili per il download e l'utilizzo da parte dei giocatori, rimanendo meraviglie visive da ammirare solo attraverso video dimostrativi.

A differenza del fan remake di Oblivion, scaricabile e giocabile in forma gratuita cliccando qui.