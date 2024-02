Skyrim, fan crea un commovente tributo alla madre scomparsa

Un modder di The Elder Scrolls V: Skyrim ha creato un toccante tributo alla sua defunta madre, proprio all'inizio del gioco.

Il classico di Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è infatti un titolo entrato da tempo nel cuore dei fan.

Mentre la maggior parte delle mod per giochi come Skyrim consiste in modifiche alla qualità della vita del gioco, miglioramenti grafici o intere espansioni, altre possono avere un significato ancora più profondo.

Un esempio di ciò può essere visto in una nuova mod creata da "VIIVII", che ha installato un tributo a sua madre, che tra le varie cose era anche una grande fan del gioco di ruolo di Bethesda (via GamingBible).

Disponibile su NexusMods, il suo titolo recita "In memory of my Mom" (ossia "In memoria di mia madre") e colloca un santuario dedicato alla madre del modder, scomparsa a 46 anni, nell'area iniziale del gioco.

Secondo quanto riferito, il luogo è un santuario di Mara alterato che, se interagito, cura il giocatore dalle malattie e ne rafforza la salute, la magia e la resistenza.

È posizionato appena fuori dall'area in cui inizia la nostra avventura, perché secondo il modder, la sua mamma iniziava spesso un nuovo file di salvataggio.

Ironia della sorte, la mamma «non ha mai giocato con le mod e ora il suo ricordo sarà uno di questi».

Il post finisce incoraggiando i giocatori a «chiamare i vostri genitori e dire loro che li amate. Non sapete mai quanto tempo avete con loro».

La mod Skyrim dell'utente è disponibile per il download tramite Nexus Mods a questo indirizzo.

Si tratta di una storia incredibilmente toccante ed è sempre bello pensare che qualcosa di così semplice come un videogioco possa avere un significato così profondo nel cuore dei giocatori e delle persone.

Tributi simili sono stati fatti in altri giochi, come Baldur's Gate 3, quando un giocatore ha deciso di omaggiare il padre scomparso.