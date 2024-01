Baldur's Gate 3 ha un commovente tributo al padre di un giocatore

Il 2023 è stato l'anno di Baldur's Gate 3, il capolavoro che ha rilanciato il genere dei giochi di ruolo classici a turni, sebbene a quanto pare il gioco includa anche un omaggio realmente toccante.

L'ultimo capitolo di Baldur's Gate ha infatti dalla sua una valanga di Easter Egg.

Il gioco, che agli Steam Awards ha vinto ben due premi, tra i quali l'ambito Gioco dell'Anno, sembra però non aver finito la sua lista di rifermenti.

Come riportato anche da VG247, Baldur's Gate 3 presenta un PNG che, a quanto pare, è in realtà un commovente tributo al padre di un fan affetto da Alzheimer.

Nel 2020, quando Baldur's Gate 3 era ancora in accesso anticipato, un utente di nome Solfalia aprì un thread sul forum dello sviluppatore Larian ringraziandolo per aver rilasciato il primo atto del gioco.

Come Solfalia ha spiegato nel post, il padre li ha fatti appassionare al franchise fin da piccoli, avendo giocato insieme «tante ore a Baldur's Gate 2».

I due non vedevano l'ora di giocare a Baldur's Gate 3, ma purtroppo al padre di Solfalia è stato diagnosticato l'Alzheimer, il che significa che quel Natale non avrebbero potuto giocare insieme.

Ora, a distanza di tre anni, Solfalia ha recentemente condiviso un nuovo post nei forum ringraziando Larian per un motivo diverso.

L'utente ha spiegato di aver ricevuto una mail da uno degli sceneggiatori di Larian (il quale ha deciso di restare anonimo), per chiedergli se fosse stato disponibile a includere qualcosa nel gioco per onorare il padre.

«Ovviamente ho accettato e abbiamo discusso alcuni dettagli su mio padre tramite e-mail. L'ho detto a lui il Natale successivo, perché volevo essere sicuro che lo sapesse prima che la malattia progredisse troppo, ed era così felice che mi ha chiesto di inviare un ringraziamento al team, con tanto di foto della sua faccia sorridente».

Questo particolare PNG si chiama Golbraith Stredivas, un "cacciatore di mindflayer di grande fama" che ora è in pensione e passa "i suoi giorni a scrivere, nella speranza di trasmettere la sua conoscenza alle generazioni future".

Solfalia ha continuato a spiegare che «non solo Golbraith assomigliava a mio padre, ma aveva diverse linee di dialogo, alcune delle quali davvero toccanti (almeno per me). I diversi documenti presenti nella casa erano incredibili, la pila di lettere tra Golbraith e suo figlio mi ha fatto venire un groppo in gola. Mentirei se dicessi che non ho gli occhi lucidi».

In questo momento, il padre di Solfalia si trova in una casa di cura e non è in grado di giocare, ma naturalmente il fan ha condiviso tutto questo con lui.

«Ha amato ogni momento di questo gioco. Gli piaceva l'idea che il suo personaggio avesse un monocolo ed era orgoglioso che il suo personaggio avesse una cantina segreta con delle armi. Ne parla ancora di tanto in tanto durante le nostre chiacchierate settimanali».

È in momenti come questi che diventa chiaro perché Baldur's Gate 3 è diventato un gioco così speciale.

