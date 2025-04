Skyrim continua a trasformarsi in Unreal Engine 5

Skyrim si rinnova grazie alla potenza di Unreal Engine 5. Un talentuoso artista digitale, conosciuto online come Leo Torres, ha recentemente pubblicato un video che trasforma radicalmente uno dei luoghi più iconici del celebre gioco di Bethesda, portando Sovngarde a livelli di realismo mai visti prima.

Questa reinterpretazione non è solo un esercizio tecnico, ma un vero e proprio manifesto di ciò che potrebbe diventare il futuro dei titoli fantasy. La ricreazione di Torres rappresenta infatti un salto qualitativo impressionante rispetto all'originale (che trovate su Amazon).

Come già accaduto in passato e utilizzando le tecnologie all'avanguardia di Unreal Engine 5.4 come Lumen per l'illuminazione e Nanite per la gestione dei modelli 3D, l'artista è riuscito a moltiplicare per sedici volte la quantità di dettagli visibili nella versione originale.

Il risultato è un ambiente che non sfigurerebbe affatto tra le produzioni AAA contemporanee, sollevando inevitabilmente interrogativi su quali standard visivi potrà raggiungere The Elder Scrolls VI quando finalmente vedrà la luce.

Equipaggiato con una RTX 3090, Torres ha combinato modelli di terze parti con asset personalizzati creati in Blender, dando vita a una Sovngarde che rispetta la lore originale ma ne amplifica drammaticamente l'impatto visivo.

Un lavoro certosino che fa parte di un progetto più ampio volto a reimmaginare l'intero continente di Tamriel con un livello di realismo senza precedenti.

Il video di Sovngarde rappresenta solo l'ultima tappa di un ambizioso percorso creativo. Torres ha infatti già ricreato praticamente ogni angolo significativo della provincia nordica: dalle maestose mura di Whiterun alle profondità blu di Blackreach, dalle strade acciottolate di Markarth fino ai canali ghiacciati di Riften.

Questi esperimenti rappresentano più di semplici esercizi nostalgici: sono testimonianze del potenziale creativo sbloccato dalle nuove tecnologie e, contemporaneamente, indicatori delle aspettative crescenti del pubblico nei confronti dell'industria ufficiale.

In attesa di risposte ufficiali da Bethesda sul futuro della serie The Elder Scrolls, i fan possono almeno consolarsi con queste visioni alternative di mondi amati, sogni digitali che potrebbero un giorno trasformarsi in realtà interattive.