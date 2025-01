Skies of Arcadia potrebbe tornare: nuovo indizio da SEGA

Forse SEGA si starebbe finalmente preparando al ritorno di uno dei classici di culto più amati dai fan, che non è mai stato rilasciato nuovamente su PC o sulle console di ultima generazione.

I più nostalgici probabilmente ricorderanno bene Skies of Arcadia, gioco di ruolo a turni con navi volanti e pirati aerei, uscito originariamente su Dreamcast e che ha ricevuto una versione migliorata su GameCube, intitolata Skies of Arcadia Legends.

Da allora SEGA ha a tutti gli effetti abbandonato questa interessante produzione, mai più resa disponibile e che oggi sta diventando sempre più difficile riuscire a recuperare: tuttavia, incrociando le dita, forse nelle prossime ore potrebbero arrivare novità al riguardo.

Gematsu segnala infatti che il publisher ha appena registrato trademark relativi a Skies of Arcadia e Eternal Arcadia, nome utilizzato sul territorio giapponese: un'operazione avviata lo scorso 16 gennaio e resa pubblica solo pochi giorni fa, il 24 gennaio.

Considerando che attualmente non è più disponibile per l'acquisto da nessuna parte, la notizia ha ovviamente attirato l'interesse degli appassionati: potrebbe infatti essere un preludio per una nuova versione, anche solo un semplice porting da rendere disponibile in formato digitale.

Ovviamente c'è anche chi spera che ciò possa essere anticipare a un possibile remake o remaster, anche se francamente ci sembra un'ipotesi molto fantasiosa in questo momento.

C'è ovviamente anche la teoria più deludente, ovvero che il rinnovo del copyright non significhi nulla ma sia semplicemente un modo per mantenere i diritti sul franchise, senza che sia davvero necessariamente in programma qualcosa.

Da parte mia spero che l'interesse dei fan riesca comunque a convincere SEGA a rendere nuovamente disponibile l'opera in qualche modo, al fine di preservarla e farla conoscere anche a chi non ha potuto acquistare Skies of Arcadia su Dreamcast o GameCube.

L'ultima volta che si è chiacchierato di un ritorno della saga risale addirittura a 5 anni fa, quando l'autore del capitolo originale aveva ammesso di volerne fortemente fare un seguito.

Da allora non ci fu alcuna novità: speriamo che questo rinnovo dei marchi registrati possa portare a buone notizie nei prossimi giorni.

