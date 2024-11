Siren 3 era davvero nei piani del papà di Silent Hill

Il game designer Keiichiro Toyama ha rivelato che il suo nuovo gioco indie Slitterhead è nato da un'idea per un sequel di Siren, il suo cult game per PS2.

Considerando che il gioco originale è anche tornato su PS5 sotto forma di classico riproposto, i fan ne vorrebbero ancora.

L'annuncio è arrivato durante un'intervista con Denfaminicogamer, via VGC, dove Toyama ha spiegato il processo creativo dietro al suo ultimo progetto.

Secondo Toyama, mentre lavorava a Sony Interactive Entertainment, ha iniziato a immaginare come potrebbe essere un sequel di Siren con un budget elevato.

SIE voleva realizzare un titolo AAA, così il designer ha concepito un gioco ad alto budget con un concept simile a Siren. Questa idea ha poi portato al prototipo di Slitterhead.

«Slitterhead è nato dall'idea 'E se facessi Siren 3?», ha dichiarato Toyama. Il designer ha notato una rinascita di popolarità per Siren, che lo ha spinto a considerare un ritorno della serie.

Tuttavia, Toyama ha espresso dubbi sulla compatibilità tra il genere horror e lo sviluppo di giochi AAA: «Personalmente penso che il genere horror e lo sviluppo di giochi AAA non vadano bene insieme.»

Una notizia che sa di rimpianto: pensare a cosa avrebbe potuto essere, in un’epoca in cui l’horror soffre troppo spesso di "more of the same", fa un po’ male. Il mercato, però, non è sempre pronto a rischiare, e così certi sogni restano nei cassetti.

Nonostante le critiche miste ricevute da Slitterhead, il gioco è stato elogiato per la sua visione singolare in un'era dominata da remake e sequel.

La recensione di Domenico ha definito Slitterhead «un gioco graficamente e strutturalmente piuttosto vecchio, che non riesce in alcun modo ad avvicinarsi né alle produzioni moderne né alle altre gloriose opere del maestro Toyama.»

L'evoluzione di Slitterhead da concept per un sequel AAA di Siren (avvistabile ancora su Amazon) a titolo indie indipendente illustra le sfide creative e commerciali affrontate dai game designer nel bilanciare visioni artistiche e aspettative di mercato nel settore videoludico moderno.