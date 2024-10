Forbidden Siren tornerà su PS5, ma niente remake o remaster

Siamo ancora in attesa del consueto annuncio ufficiale, ma tramite il PlayStation Store è già arrivata la conferma del ritorno del primo capitolo di Forbidden Siren su PS5 e PS4, ma senza alcun nuovo gioco.

In seguito al primo rating ufficiale emerso nelle scorse ore, vi avevamo infatti anticipato che una delle ipotesi era una possibile nuova release che sfruttasse il recente emulatore interno per i giochi PS2.

E, alla fine, l'ipotesi era esattamente questa, confermata da una pagina del PlayStation Store trapelata tramite il portale PS Deals, che potete consultare al seguente indirizzo.

Come segnalato sul forum Reddit GamingLeaksAndRumors, questa nuova versione includerà un supporto al rewind, salvataggi rapidi e filtri video personalizzati, incluso ovviamente un rendering migliore delle immagini.

L'uscita ufficiale dovrebbe essere prevista per il 15 ottobre 2024: una data che ci fa sospettare che il primo Forbidden Siren potrebbe essere uno dei giochi gratis previsti per il Catalogo Classici di PS Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon).

La data corrisponde infatti al terzo martedì del mese, giornata in cui solitamente arriva l'aggiornamento del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium: questo grande survival horror sarebbe indubbiamente un'aggiunta di spessore, insieme agli altri classici già svelati.

A questo punto non ci resta soltanto che attendere pazientemente il reveal ufficiale di PlayStation, che presumibilmente dovrebbe arrivare quando saranno annunciati ufficialmente tutti i titoli in arrivo sul Catalogo Giochi.

Per il momento, dato che potrebbero esserci sempre ripensamenti dell'ultimo minuto, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Restando in tema di aggiornamenti, cogliamo l'occasione per segnalarvi che i server PSN sono attualmente ancora offline dopo 7 ore: evidentemente i problemi che Sony sta affrontando si sono rivelati più gravi del previsto, anche se ancora non è arrivato alcun ulteriore commento ufficiale.