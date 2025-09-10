Hollow Knight: Silksong non è certo un gioco facile, ma è proprio quella difficoltà a renderlo così amato dalla community. Per chi però pensa che l’avventura di Hornet sia ancora troppo “morbida”, Team Cherry ha deciso di inserire uno dei codici più iconici della storia dei videogiochi: il Konami Code. Solo che, invece di semplificare la vita, in questo caso la rende infinitamente più dura.

Il celebre codice, reso immortale dal Contra per NES, funziona davvero in Silksong, ma con un effetto opposto: sblocca la Steel Soul Mode, una modalità in cui la morte è definitiva e non è possibile resuscitare. In pratica, una run a permadeath in cui alla prima caduta è game over e il salvataggio viene cancellato per sempre.

Il segreto è stato scoperto dalla community sul subreddit dedicato a Silksong pochi giorni dopo il lancio del gioco. Per attivarlo basta inserire una variante del Konami Code nella sezione Extras del menù principale: Su, Giù, Su, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra.

Su console va usata la croce direzionale del controller, mentre su PC funzionano sia il D-pad che le frecce della tastiera. Se eseguito correttamente, lo schermo lampeggia e da quel momento, avviando una nuova partita, apparirà l’opzione “Steel Soul”.

Questa modalità non è una novità assoluta: era già presente nell’originale Hollow Knight, ma lì si sbloccava solo dopo aver completato il gioco una prima volta. In Silksong, invece, basta conoscere la sequenza giusta per accedervi immediatamente.

Il Konami Code affonda le sue radici nel 1986, quando lo sviluppatore Kazuhisa Hashimoto lo programmò in Gradius come strumento di debug, salvo poi dimenticarselo nel codice della versione NES. La scoperta da parte dei giocatori trasformò la sequenza in una leggenda, entrata definitivamente nell’immaginario collettivo con Contra, dove regalava ben 30 vite extra. Da allora il codice è comparso in numerosi altri giochi Konami, ma anche come Easter Egg in prodotti di altre software house e persino in servizi online come Google e Facebook.

Hollow Knight: Silksong è disponibile ora su PC, Nintendo Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il titolo è incluso anche nel catalogo Xbox Game Pass fin dal lancio.