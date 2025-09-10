Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Con così tante uscite dalle diverse case editrici, è una domanda che ci poniamo spesso, ma non sempre abbiamo i dati per soddisfare la nostra curiosità. Grazie alla collaborazione con mycomics.it, possiamo finalmente rispondere: ecco la classifica dei 10 fumetti più venduti nella settimana dal 1 al 7 settembre 2025.
I fumetti più venduti in fumetteria dal 1 al 7 settembre 2025
1) Berserk Deluxe Edition Vol. 12 - Panini Comics
2) Gachiakuta 12 - Janku 18 - Edizioni Star Comics
3) Wild Strawberry 3 - Janku 19 - Edizioni Star Comics
4) Solo Leveling 24 - Toon 13 - Edizioni Star Comics
5) Ken il Guerriero - Hokuto no Ken - Extreme Edition 14 - Panini Comics
6) L'Estate in Cui Hikaru è Morto 7 - Jpop
7) 7th Time Loop 6 - Collana MX - Magic Press
8) Superman - Stagioni - DC Absolute - Panini Comics
9) Firefly Wedding 5 - Jpop
10) Una Ragazza alla Moda 3 - 50th Anniversary Edition - Oshare 15 - Edizioni Star Comics