Hollow Knight: Silksong è uscito, ma questo non ha impedito a truffatori e inserzionisti disonesti di sfruttarne la popolarità.

Negli ultimi giorni diversi fan hanno segnalato la comparsa su YouTube e altri social di inquietanti spot generati dall’intelligenza artificiale, che promettono di scaricare gratuitamente il titolo di Team Cherry su dispositivi mobile, addirittura “senza bisogno di PC, console o connessione internet”.

Come riportato da GamesRadar, si tratta ovviamente di pubblicità ingannevoli che non hanno nulla a che vedere con lo studio australiano. I video in questione mostrano gameplay inventati e, in alcuni casi, arrivano persino a includere spoiler su boss e contenuti inediti del gioco, mai condivisi ufficialmente dagli sviluppatori.

Un utente su Twitter ha segnalato un filmato non in elenco intitolato “How To Download Hollow Knight: Silksong Mobile”. Alla denuncia ha risposto direttamente Matthew Griffin, responsabile marketing e publishing di Team Cherry, consigliando ai giocatori di segnalare immediatamente questi annunci a YouTube per accelerarne la rimozione.

L’esistenza di simili campagne pubblicitarie non sorprende, visto che piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube sono spesso invase da spot fraudolenti che mostrano gameplay fasulli di titoli famosi per spingere gli utenti a scaricare applicazioni prive di qualsiasi legame con il prodotto pubblicizzato.

Tuttavia, il caso di Silksong è particolarmente fastidioso: i fan attendono il gioco da anni e conoscono bene l’assenza di una versione mobile ufficiale, rendendo questi tentativi di truffa ancora più grotteschi.

Resta da vedere se YouTube interverrà con decisione per limitare la diffusione di questi annunci. Per ora, l’invito dello studio è chiaro: chiunque dovesse imbattersi in queste pubblicità deve riportarle come contenuti ingannevoli, così da tutelare la community e ridurre il rischio di nuovi tentativi di frode.

