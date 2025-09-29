Ottobre 2025 si prepara a essere un mese di passaggio per i possessori di Switch 2. L’estate oramai ci ha salutato e ha lasciato spazio a un calendario di uscite che, pur non presentando tantissime uscite, mescola comunque esclusive importanti, titoli third party attesi e qualche porting di indubbio valore.

Dalle imperdibili galassie di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, passando per le luci della Luminopoli di Leggende Pokémon: Z-A, fino alle atmosfere inquietanti di Little Nightmares 3 (che si rivela perfetto per pasare un halloween da birivido), questo ottobre, Nintendo Switch 2, avrà più di un motivo per fare contenti i suoi possessori.

Ecco quindi l'elenco completo dei giochi in uscita su Nintendo Switch 2 a ottobre 2025, con le rispettive date (in caso di variazioni di queste ultime, aggiorneremo tempestivamente la notizia):

Giochi in uscita Nintendo Switch 2 ottobre 2025

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 2 ottobre 2025

Little Nightmares 3 – 10 ottobre 2025

Little Nightmares: Enhanced Edition – 10 ottobre 2025

Disgaea 7 Complete - 10 ottobre 2025

Pokémon Leggende: Z-A - 16 ottobre 2025

Plants vs Zombies: Replanted – 23 ottobre 2025

Persona 3 Reload – 23 ottobre 2025

Dragon Quest I & II Remake – 30 ottobre 2025

Mina the Hollower – 31 ottobre 2025

Si apre con due dei migliori giochi per Wii mai realizzati, oltre che una coppia di platform imprescindibili per gli amanti del genere, che arrivano in versione riveduta e corretta il prossimo 2 ottobre su Switch 2. In Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2, vivrete le avventure del nostro idraulico preferito, Mario, mentre insegue il Re dei Koopa, Bowser, nello spazio profondo per salvare la Principessa Peach così come l’intero universo.

Entrambi i titoli offrono funzioni aggiuntive, risoluzione in 4K, texture migliorate e una moltitudine di galassie da esplorare ricolme di segreti e di idee semplicemente geniali. È l'opportunità perfetta per recuperare questi titoli in vista del film di Super Mario Galaxy previsto per l’anno prossimo.

Little Nightmares 3 si prepara a riportare la serie "creepy cute" in una nuova avventura horror ricca di atomsfere su Nintendo Switch 2 il prossimo 10 ottobre.

Nei panni dei nuovi protagonisti Alone e Low, il nuovo capitolo introdurrà per la prima volta il supporto alla modalità co-op online, così da poter giocare insieme a un amico, oppure in solitaria (con un compagno controllato dall’IA) mentre cercherete di farvi strada attraverso lo Spiral, un mondo composto da ambientazioni, e creature, decisamente inquietanti.

Insieme al prossimo capitolo di Little Nightmares, arriverà su Switch 2 anche Little Nightmares: Enhanced Edition (sempre il 10 ottobre). Questa nuova versione trasporta il gioco originale, che segue la storia di Six, sulle console attuali con una serie di miglioramenti tecnici e visivi (come supporto al 4K, ai 60fps e ai riflessi con ray tracing), oltre ad alcune novità, tra cui un migliore posizionamento dei checkpoint e un gameplay meno farraginoso.

Sempre il 10 ottobre, preparatevi a vestire i panni di Pirilika, un demone super-ricco, e a tuffarvi di nuovo nel colorato mondo di Hinomoto con la versione "Complete" di Disgaea 7, in arrivo su Nintendo Switch 2.

Questa edizione include il gioco base oltre a tutti i DLC rilasciati in precedenza. Ma non è tutto: oltre ai DLC, sono presenti anche nuove funzionalità e contenuti inediti per offrire la versione definitiva del tanto amato capitolo della serie di NIS America.

Non può esistere una nuova console Nintendo senza un nuovo gioco dedicato a Pokémon, giusto? Pokémon Legende: Z-A è il prossimo capitolo della serie e sfruttando la serie spin-off "Leggende", porterà con sé novità nel sistema di combattimento e una pletora di nuove funzionalità per gli allenatori.

Per quanto abbia fatto discutere già da tempo sia per il suo comparto grafico, ancorato alla precedente generazione, e per l'annuncio di un DLC ancora prima dell'arrivo del gioco (previsto per il 16 ottobre), è indubbio che il nuovo capitolo abbia destato una certa curiosità nei fan di tutto il mondo per le novità che porta con se in termini di gameplay e che potrebbero rivoluzionare la serie.

Plants vs Zombies è un classico che ci intrattiene da anni, quindi è naturale essere entusiasti nel vederlo arrivare in una nuova versione, riveduta e corretta, su Nintendo Switch 2 il prossimo 23 ottobre.

Mantenendo il folle gameplay tower-defense dell'originale che tutti conosciamo, e amiamo, questa nuova edizione introduce anche la modalità co-op e una grafica completamente rinnovata, Plants vs Zombies: Replanted sembra essere una scelta perfetta per la nuova portatile di Nintendo, in particolar modo per la sua natura mobile.

Sempre il 23 ottobre vedremo Persona 3 Reload approdare su Switch 2. Interpreterete il protagonista silenzioso Makoto Yuki, che viene reclutato dallo Specialized Extracurricular Execution Squad (SEES) dopo essere stato attaccato dalle forze oscure note come Shadows. Preparatevi a esplorare dungeon, combattere con il classico sistema a turni e vivere una storia che ha fatto entrare a gamba tesa Persona 3 sul podio dei milgiori JRPG mai creati.

Come se non bastasse, la conversione realizzata da Atlus sembra molto ben confezionata, al punto che gli stessi sviluppatori si sono espressi sui canali social dell'azienda per comunicare ai fan che il risultato finale è andato anche oltre le loro più rosee aspettative. Non vediamo l'ora.

Dragon Quest I & II sono anche loro tra i migliori JRPG mai realizzati, quindi la notizia di un remake moderno in arrivo sulla nuova console Nintendo, il prossimo 30 ottobre, non può che renderci felici.

Questa raccolta include due giochi che raccontano la storia del leggendario Erdrick e, successivamente, dei suoi discendenti, impegnati a combattere mostri e salvare il mondo.

Sono stati introdotti miglioramenti grafici e di quality of life, e sembra davvero un’aggiunta perfetta a qualsiasi libreria Switch 2. Purtroppo, non esiste un’opzione di upgrade dalla versione Switch: se volete giocarlo su Switch 2, dovrete acquistare la copia corretta, poiché i salvataggi precedenti non saranno compatibili.

Dalle menti che ci hanno regalato Shovel Knight, arriva Mina the Hollower, un titolo in arrivo su Switch 2 che promette di essere altrettanto coinvolgente. Preparatevi a un’avventura d’azione con un accattivante stile gotico pixel-art, nei panni di Mina, impegnata in una missione per salvare la sua isola.

Non solo il trailer appare visivamente straordinario, ma anche la colonna sonora è notevole: non vediamo l’ora di giocarci, magari proprio durante la notte di Halloween visto che è in uscita il 31 ottobre.

Ottobre 2025, dunque, non è un mese privo di uscite, ma si tratta di un periodo abbastanza ricco per Nintendo Switch 2 e che per alcuni giocatori potrebbe, addirittura, rivelarsi un mese davvero pregno di uscite.

