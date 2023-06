Silent Hill Townfall potrebbe mostrarsi presto: nuovo indizio da Annapurna

Tra i numerosi capitoli della saga survival horror di Konami svelati negli scorsi mesi, uno dei più misteriosi e affascinanti è sicuramente Silent Hill Townfall, pubblicato da Annapurna Interactive e realizzato dagli autori di Observation.

Il publisher è noto per le sue esperienze interattive e dopo l'incredibile successo ottenuto da Stray (lo trovate su Amazon) ha ormai attirato l'attenzione del grande pubblico, curioso di scoprire cosa potremo aspettarci da questo nuovo adattamento di Silent Hill.

Sappiamo che Townfall dovrebbe essere il primo di una nuova serie antologica, anche se il trailer ufficiale aveva svelato ben poco al riguardo — anche se nascondeva un messaggio segreto decifrato dai fan.

Dopo un lungo silenzio, il publisher potrebbe essere finalmente pronto a svelare qualcosa in più: sul proprio profilo Twitter ufficiale, Annapurna Interactive ha infatti pubblicato un misterioso post, che segnala un nuovo video privato caricato sul canale YouTube dedicato.

Chiaramente non sappiamo nulla di questo filmato, né è possibile visualizzarlo allo stato attuale, ma la segnalazione significa che c'è indubbiamente un annuncio in arrivo, pronto per essere reso pubblico quando arriverà il momento giusto.

E sono molti fan a sospettare che questo annuncio potrebbe essere legato proprio a Silent Hill Townfall, soprattutto considerando che pochi giorni fa è arrivato proprio un aggiornamento dedicato ad Ascension.

Naturalmente resta comunque in piedi la possibilità che possa trattarsi di un reveal totalmente slegato dalla saga survival horror di casa Konami, motivo per il quale vi invitiamo a incrociare le dita e prendere il tutto con le dovute precauzioni. Vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, potrebbero essere in arrivo anche ulteriori novità dedicate al remake di Silent Hill 2 Remake: nelle scorse ore è stato infatti svelato il peso ufficiale del titolo su PC. Possibile dunque che Konami e Bloober Team stiano preparando il reveal della data di lancio ufficiale.