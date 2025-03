Silent Hill f ci porta in un orrore davvero speciale: ecco i dettagli

Konami ha finalmente riportato sotto i riflettori Silent Hill f, il nuovo capitolo della storica saga horror, durante l’ultimo evento Silent Hill Transmission.

Dopo mesi di silenzio e un primo teaser rilasciato nel 2022, il publisher giapponese ha deciso di svelare nuove informazioni sul titolo, che promette di essere una delle esperienze più innovative e inquietanti dell’intera serie.

Silent Hill f si distacca dalle tradizionali location della cittadina nebbiosa per trasportare i giocatori in un contesto inedito, profondamente radicato nel folklore giapponese.

Il titolo è scritto da Ryukishi07, autore celebre per le visual novel horror della serie When They Cry (Higurashi no Naku Koro ni e Umineko no Naku Koro ni), e sviluppato da NeoBards Entertainment. Poco sotto, il nuovo trailer.

Nel Giappone degli anni '60, la tranquilla cittadina di Ebisugaoka, dove vive Shimizu Hinako, viene avvolta all'improvviso da una fitta nebbia, trasformando la sua casa in un incubo inquietante.

Mentre il silenzio cala sulla città e la nebbia si fa sempre più densa, Hinako dovrà esplorare i sentieri di Ebisugaoka, risolvendo enigmi e affrontando mostri grotteschi (i Kera) per sopravvivere.

Il mondo di Hinako è accompagnato da una colonna sonora con brani di Kensuke Inage e Akira Yamaoka, e da un comparto visivo sicuramente suggestivo, in una storia di dubbio, rimorso e scelte ineluttabili.

Hinako riuscirà a scoprire la bellezza nascosta nell’orrore o soccomberà alla follia che la attende?

Il nuovo trailer mostrato durante la Transmission ha quindi rivelato ulteriori dettagli sulla direzione artistica e narrativa del progetto. Le sequenze presentate hanno messo in luce un’estetica disturbante e surreale, con elementi di body horror che ricordano i lavori di Junji Ito.

Lo stesso Ryukishi07 ha spiegato quindi che il gioco tratterà il problema di trovare "la bellezza nascosta nell’orrore", in un ambiente giapponese ben diverso da quanto visto con il remake di Silent Hill 2 (lo trovate su Amazon, a proposito).

Tra fiori rossi che crescono dal corpo delle vittime e la protagonista circondata da un mondo in decomposizione, il gioco sembra voler esplorare temi legati alla paura dell’ignoto e al destino ineluttabile.

Dal punto di vista del gameplay, Silent Hill f potrebbe rappresentare una netta evoluzione per il franchise, ma Konami non ha ancora rivelato dettagli specifici sulle meccaniche di gioco. Sarà un’esperienza più focalizzata sulla narrazione, con elementi di survival horror e puzzle ambientali.

Non resta che attendere ulteriori novità su una possibile data di uscita, su PC (Steam, Epic e Windows), PS5 e Xbox Series, ma una cosa è certa: il ritorno di Silent Hill sta prendendo forma in modi decisamente inquietanti e intriganti.

Chissà che presto non sia anche il momento di scoprire di che pasta è fatto anche il misterioso Silent Hill Townfall.