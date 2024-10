Silent Hill Townfall è davvero morto? Arriva la risposta

Il progetto Silent Hill Townfall, annunciato nell'ottobre 2022 durante la presentazione Silent Hill Transmission, è ancora in fase di sviluppo nonostante i recenti dubbi sollevati dai fan.

Lo hanno confermato gli account X/Twitter di No Code e Annapurna Interactive, rassicurando la community sullo stato del gioco (via Wccftech).

Silent Hill Townfall è uno dei diversi progetti basati sulla celebre saga horror di Konami, insieme al remake di Silent Hill 2 (che trovate in preorder su Amazon) e a Silent Hill F.

A causa delle dimissioni di massa avvenute presso Annapurna Interactive, erano in molti a temere che Townfall avesse fatto una brutta fine.

Dopo il teaser iniziale, Jon McKellan, Creative Director di No Code, aveva condiviso un messaggio entusiasta definendo il lavoro sul gioco un sogno che diventa realtà e promettendo novità per il 2023.

Tuttavia, la mancanza di aggiornamenti e le recenti difficoltà di Annapurna Interactive avevano fatto sorgere dubbi sul futuro del progetto. La conferma ufficiale arrivata sui social ha quindi rassicurato i fan:

«SILENT HILL: Townfall continuerà ad essere co-sviluppato da KONAMI, Annapurna Interactive e No Code», si legge nel post.

Sebbene non sia stata annunciata una data di uscita, il messaggio conferma che lo sviluppo procede regolarmente.

No Code, già autore di titoli come Stories Untold e Observation, punta a realizzare un'esperienza che rispetti l'originale ma introduca anche elementi innovativi.

Gli appassionati della saga possono quindi tirare un sospiro di sollievo, in attesa di nuove informazioni su questo capitolo della serie Silent Hill, su cui speriamo di saperne di più a breve (magari già in occasione dei prossimi TGA).

Nel mentre, pare che alcune copie dell'ormai prossimo Silent Hill 2 Remake siano già state distribuite in anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale, prevista per martedì 8 ottobre, esponendo la community a un concreto rischio di spoiler sui social e non solo.